Пожалуй, каждая женщина мечтает научиться рисовать идеальные стрелки, как в Арианы Гранде, Тейлор Свифт и Одри Хепберн. Поэтому звездный визажист Даниэль Чинчилла поделился советами, которые помогут создать безупречный макияж глаз со стрелками. Важно добавить, что в этом деле вам поможет практика. С первой попытки замечательный результат трудно получить.

Пушистые ресницы и игривые стрелки Одри Хепберн из фильма "Завтрак у Тиффани" используют до сих пор в макияже известных знаменитостей. Даниэль Чинчилла знает, как нарисовать знаменитые стрелки самостоятельно, пишет Vogue.

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Как нарисовать идеальные стрелки

Визажист Даниэль Чинчилла является создателем привлекательных стрелок Арианы Гранде. Он знает все тонкости создания стрелок в стиле cat eye. Он говорит: "Рисование стрелки в стиле cat eye зависит от формы глаз, но есть несколько стандартных шагов для достижения нужного эффекта. Например, стрелки Тейлор Свифт толще на конце и гораздо тоньше на внутренней стороне века. Это помогает визуально открыть и поднять взгляд".

Идеальная стрелка начинается с идеального инструмента. Я выбираю подводку с сверхточным кончиком, которым можно контролировать толщину штриха. Я начинаю с прорисовки изгиба, а затем двигаюсь к центру века. Затем рисую тонкую линию и добавляю толщину стрелке с внешней стороны глаза,

– объясняет звездный визажист.

О стрелках, как в Одри Хепберн, визажист рекомендует повторить те же шаги, но вместо тонкой линии в центральной части веки сделать такую же толщину, что и на внешней стороне. Таким образом вы добавите к образу нотки смелости. Чтобы стрелка имела выразительный вид, нанесите на веки кремовые тени в тон кожи.

Советы для рисования стрелок

Симметричные стрелки . Чтобы достичь желаемого результата, вам придется много практиковаться. Ведь Даниэль отмечает: "Чем чаще вы рисуете, тем лучше и легче получается. Главное, вооружитесь подводкой, с которой удобно работать".

. Чтобы достичь желаемого результата, вам придется много практиковаться. Ведь Даниэль отмечает: "Чем чаще вы рисуете, тем лучше и легче получается. Главное, вооружитесь подводкой, с которой удобно работать". Когда рисовать стрелки? Визажист Арианы Гранде говорит, что он сначала пытается рисовать стрелки, а потом использовать тушь для ресниц. Также с оформлением бровей он работает позже: когда стрелки уже созданы, то можно увидеть, что нет необходимости сильно выделять брови.