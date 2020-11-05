Если у вас возникают проблемы с макияжем глаз, то не всегда причиной являются некачественные тени. Попробуйте воспользоваться полезными советами от бьюти-экспертов, прежде чем иди в магазин за новой палеткой теней. Безупречный макияж глаз можно создать даже с помощью бюджетных косметических продуктов.

Не всегда дорогая косметика является залогом идеального макияжа. Cosmopolitan назвал 3 ошибки в мейкапе глаз, которые мешают вам получить желаемый результат. Также интересно: Вредные бьюти-привычки, от которых обязательно нужно избавиться 3 ошибки в макияже глаз Не использовать базу. Если вы планируете наносить на веки сухие тени, то им нужна основа, на которой они бы могли качественно закрепиться. В противном случаи они начнут сыпаться и собираться в складке подвижного века. Существуют 3 наиболее распространенные виды базы под тени: основа или праймер для век, кремовые тени – обеспечивают стойкость, добавляют интенсивности и глубины пигменту, а также тональный крем – бюджетный вариант, который потом нужно припудрить.

Если вы планируете наносить на веки сухие тени, то им нужна основа, на которой они бы могли качественно закрепиться. В противном случаи они начнут сыпаться и собираться в складке подвижного века. Существуют 3 наиболее распространенные виды базы под тени: основа или праймер для век, кремовые тени – обеспечивают стойкость, добавляют интенсивности и глубины пигменту, а также тональный крем – бюджетный вариант, который потом нужно припудрить. Сочетание любых цветов. Чтобы макияж глаз имел привлекательный вид, нужно использовать 3 оттенка теней для полноценного мейкапа. Важно, чтобы эти оттенки гармонировали между собой. View this post on Instagram A post shared by Настя Гладенькая (@gladenkyamake_up) on Oct 25, 2020 at 11:46am PDT Использование одной кисти. Для создания профессионального макияжа глаз стоит использовать 3 кисти для нанесения теней: плоскую, пушистую и скошенную для работы с линией роста ресниц. Иногда плоскую кисть можно заменить подушечкой пальца, ведь она предназначена для равномерного распределения теней на подвижном веке. Пушистой кистью нужно растушевывать линию перехода одного оттенка в другой, чтобы не было контраста. Если затемнить внешние уголки глаз и подвижные складки, то взгляд станет ярче и выразительнее.