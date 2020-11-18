Идеальные ягодицы являются мечтой каждой женщины, а красивое тело – это результат регулярной работы над собой. Эффективные упражнения для бедер и ягодиц необязательно должны быть сверхтяжелыми. Сознательное выполнение приседаний, придерживаясь правильной техники, может приятно удивить вас результатом.

Регулярные тренировки, здоровый образ жизни и внутренняя гармония способствуют более быстрому достижению желаемых изменений своего тела. На ютуб-канале Workout опубликовали видео, в котором профессиональный фитнес-тренер рассказывает и демонстрирует, как нужно выполнять приседания, чтобы они имели эффект.

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Как накачать ягодицы

Важно добавить, что соблюдение графика тренировок – это залог успеха. Чтобы повторить правильно приседания, вам не понадобится ни одного тренажера или другого спортивного инвентаря, только ваш вес и хорошее настроение.

Смотрите, как правильно приседать, чтобы накачать ягодицы: