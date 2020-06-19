Мастер маникюра Меи Каваджири уже 8 лет оригинально оформляет ногти известных звезд. Она пытается соответствовать последним трендам, но и многие из них начинает самостоятельно собственными работами. Некоторым из них предсказала популярность летом 2020 года.

Меи Каваджири родилась в Японии, где начала свое ремесло с местной школы красоты, а в 2012 году она переехала в Нью-Йорк. Женщина создавала маникюр для моделей на шоу Moschino Pre-Fall 2020 и на показы Марка Джейкобса, а также стала любимой nail-специалисткой для американской модели Беллы Хадид. Для Vogue Меи назвала 5 вариантов маникюра, который будет популярным этим летом.

К теме: Идеи для маникюра на лето 2020

Время самоизоляции Меи Каваджири использовала с пользой, поэтому занималась nail-артом. Сначала она делала модный дизайн на ногтях Stay Home. Затем перешла к более уникальному оформлению. Женщина делала тематические ногти ко Дню Земли, вдохновлялась своим игрушечным мягким медведем, больничной тематикой, воспроизводила "дизайн благодарности". А потом выделила для себя 5 тенденций маникюра лета 2020.

Какой маникюр будет в тренде этим летом

Металлический зеленый и фиолетовый пигмент. Привычные неоновые зеленые, оранжевые или желтые цвета для лета больше не так интересны. А блестящие лаки можно оригинально сочетать с белым, что люди обычно любят носить летом.

Кремовый – новый белый. Дизайн ногтей в таком цвете вдохновлен темой интерьера 80-х. Меи делится, что любит сочетать его во французском маникюре с оранжево-красным лаком.

Красный отблеск. Это отличный вариант для летней поры. Покрывать глянцевым лаком только ноготь одного пальца руки стало старомодным. Поэтому теперь блестящими можно делать все.

Лето – время для безумных экспериментов. Nail-мастер Беллы Хадид рекомендует попробовать безумный стиль ногтей летом. А именно: элементы из японских аниме. То есть использование пирсинга, иероглифов, рисунков, наклеек.

Дизайн от Леди Гаги. Меи хочет, чтобы еще один небанальный вариант маникюра стал трендом этого лета. На его создание ее вдохновил новый альбом певицы Леди Гаги – это ногти с шипами.