Идей макияжа для Нового года много не бывает. Чтобы ваш праздничный образ был совершенным и неповторимым, нужно дополнить его не только красивым, но и модным мейк-апом. Поэтому стоит узнать как можно больше бьюти-трендов, чтобы применить их в нужный вечер.

Новогодний макияж должен быть особенным. По случаю Нового года позвольте себе быть более яркой и "блестящей", чем обычно. Grazia спросил у бьюти-блогера Ляли Фрутти о трендах, которые могут помочь вам создать модный и невероятный макияж.

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7 ярких трендов для новогоднего макияжа

Soap Brows или "мыльные брови"

Одним из главных бьюти-трендов 2020, который не потеряет свою актуальность в следующем году, являются пушистые и зачесанные вверх брови. Чтобы достичь такого эффекта, вам нужно расчесать брови по линии их роста, слегка направляя волоса вверх. Важно при этом сохранить ровный контур бровей и их естественный изгиб. Участки, на которых просвечивается кожа, закрасьте карандашом или тенями для бровей. Не забудьте зафиксировать результат специальным мылом или гелем.

Стрелки

Это классика, которая не выходит из моды, но совершенствуется. Стрелками можно дополнить любой вариант макияжа. Экспериментируйте с их цветом и формой. Яркими и графическими стрелками в мейк-апе вы сделаете акцент на губах.

Макияж в стиле "Эйфория"

Одним из факторов в молодежном сериале "Эйфория", который привлек внимание зрителей, был экстравагантный макияж главных героев. Тренд на глиттер на лице у любом месте будет популярным и в 2021 году. Таким образом вы можете скрыть темные круги под глазами и придать образу особого стиля. Пользуйтесь тенями разного цвета, дополняйте макияж стразами и другими декоративными бьюти-элементами.

Пастель

Удачным вариантом макияжа на Новый год могут стать четкие стрелки на глазах, нарисованные как разноцветной мелом. Пусть ваши веки станут фоном для фантазии: делайте различные узоры пастельными тенями, миксуйте различные оттенки, добавляйте блесток.

Эффект легкой дымки

В новогоднюю ночь откажитесь от "тяжелого" smoky eyes. Макияж должен образовывать иллюзию невесомости, полупрозрачной вуали. Для мейк-апа глаз с эффектом легкой дымки используйте тени серого, голубого или сиреневого цвета.

Мономакияж

Трендовым в новом году останется макияж, выполненный с помощью одного косметического продукта или в одной цветовой гамме. Похожую тенденцию в 2020 можно было заметить на многих модных показах.

Цветные ресницы

Красить ресницы исключительно черной тушью уже устаревший прием в макияже. Теперь в моде яркие ресницы. Кроме коричневой или синей туши для мейк-апа на Новый год можно выбрать более экстравагантный оттенок. Например: розовый, зеленый, золотой.