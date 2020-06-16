Можно тщательно ухаживать за своими волосами, делать салонные процедуры или домашние маски. Но все это будет достаточно эффективным, если параллельно с пользой для волос вы будете наносить им вред. Поэтому лучше убедиться, что у вас нет привычек, которые портят состояние волос. А если есть, то стоит от них избавиться.

Нужно знать не только о том, что помогает вашим волосам, но и узнайте что им вредит. Привычки, которые уже вошли в вашу ежедневную рутину могут провоцировать ломкость, сухость, тусклость и выпадение волос. Про 5 из них рассказали на ютуб-канале Шпильки.

Больше к этой теме: Идеальные волосы: рецепт простой маски от рэп-исполнительницы Cardi B

Чего не стоит делать, если хотите иметь здоровые волосы

Мыть волосы головой вниз . Таким образом чрезмерно раскрываются чешуйки кутикулы волосков, которые отвечают за мягкость и блеск волос, поэтому оно становится уязвимым, больше запутывается и ломается.

. Таким образом чрезмерно раскрываются чешуйки кутикулы волосков, которые отвечают за мягкость и блеск волос, поэтому оно становится уязвимым, больше запутывается и ломается. Наносить маску на мокрые волосы. Перед использованием специальной маски аккуратно вытрите волосы полотенцем. Когда оно будет слишком мокрым, то не сможет потребить от состава маски все полезные вещества. Потому что мокрый волосяной фолликул наполнен молекулами воды. Поэтому для маски нет места, куда бы она могла проникнуть.

Здоровые и ухоженные волосы / Фото Pixabay