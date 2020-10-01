Аккуратный маникюр стал составляющей любого стильного образа мужчин и женщин. Модный цвет или эпатажный арт на ногтях можно использовать как замечательный метод самовыражения. Звезды даже таким образом демонстрируют свою позицию относительно определенного важного события. Например, Юрий Дудь нейл-дизайном выразил свою любовь к панку и року, а ASAP Rocky – патриотизм американским флагом на ногте.