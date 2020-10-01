Маникюр для всех: 10 известных мужчин, которые красят ногти
Аккуратный маникюр стал составляющей любого стильного образа мужчин и женщин. Модный цвет или эпатажный арт на ногтях можно использовать как замечательный метод самовыражения. Звезды даже таким образом демонстрируют свою позицию относительно определенного важного события. Например, Юрий Дудь нейл-дизайном выразил свою любовь к панку и року, а ASAP Rocky – патриотизм американским флагом на ногте.
Мода на окрашивание ногтей у мужчин зародилась еще раньше. Можно вспомнить маникюр Дэвида Боуи или Курта Кобейна. Однако до наших дней мужской маникюр разнообразили. Grazia назвали 10 знаменитых мужчин, которые являются поклонниками маникюра.
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Известные мужчины, которые красят ногти
Гарри Стайлс
Юрий Дудь
Марк Джейкобс
Моргенштерн
Бруклин Бекхэм
Егор Крид
Джаред Лето
Джонни Депп
ASAP Rocky
Брэд Питт
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