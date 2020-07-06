Как мужчине правильно подготовиться к бритью бороды и уход после
Кожа на лице склонна к раздражению. Поэтому мужчинам нужно ответственно подходить к процессу бритья бороды. Важно не только то, как вы будете бриться, но и уход перед этой процедурой и после нее.
Если вы самостоятельно бреете бороду дома, то вам придется узнать обо всех нюансах подготовки к этому и ухода за кожей, когда на ней уже не будет лишнего волосяного покрова. Byrdie описал пошагово, что нужно делать до и после бритья бороды.
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Как подготовиться к бритью бороды
- Очистите лицо теплой водой и мылом или специальным средством для очистки кожи.
- Следующий шаг – отшелушивание. С помощью скраба вам удастся открыть поры, удалить отмершие частички кожи и улучшит общий вид лица.
- После скрабирования сделайте себе компресс с помощью полотенца, смоченного в горячей воде. Положите его на лицо на 30-60 секунд. Такой трюк поможет смягчить волосы на лице перед бритьем.
- Возьмите пинцет и осторожно удалите вросшие волосы.
- Теперь нанесите на лицо 1 или 2 капли кокосового или другого масла.
Подготовка к бритью / Фото Unsplash
Вам необходимо также тщательно выбирать, каким именно инструментом вам будет удобно брить бороду. Если вы планируете постоянно брить бороду в домашних условиях, то рекомендуется приобрести себе еще некоторые вещи, кроме бритвы, для более качественного проведения этой процедуры. Например, расческу с густыми и тонкими зубцами, парикмахерские ножницы, маленькое зеркало и кисть, чтобы стряхнуть остатки волос.
Затем расчешите волосы на лице в одном направлении и начинайте их брить по линии роста. Делайте это медленно и осторожно, периодически снова причесывая их и стряхивая кистью.
Для бритья нужны дополнительные инструменты / Фото Pexels
Как ухаживать за лицом после бритья
- После бритья и стрижки бороды необходимо снова умыть лицо.
- Сделайте глиняную маску и оставьте ее на 10 минут.
- В завершение протрите лицо тонером и нанесите увлажняющее масло или крем.
- Наслаждайтесь результатом.