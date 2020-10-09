7 октября состоялись дебаты вице-президента США Майкла Пенса. Во время эфира случился неожиданный курьез: когда Майкл Пенс отрицал системный расизм в Америке, на его голову приземлилась муха и просидела там больше 2 минут. Неожиданный участник дебатов так вдохновил одного нейл-мастера, что тот создал маникюр, используя образ насекомого.

InStyle пишет, что такой герой дебатов заслуживает иметь собственный нейл-дизайн. Звездная мастерица маникюра, услугами которой пользуется даже Белла Хадид, воспроизвела муху с головы вице-президента на своих ногтях.

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Известная нейл-мастерица Мэй Каварджи начала новый тренд в маникюре. И, возможно, предвосхитила инцидент в прямом эфире, ведь начала делать маникюр с насекомыми еще за 2 часа до события. Мэй прогнозирует, что мухи на ногтях станут главной тенденцией в осеннем маникюре.

Сначала Мэй Каварджи опубликовала шуточное видео со своим новым маникюром, где пытается согнать с ногтей муху. А впоследствии поделилась коллажем своего маникюра и мухи на серебристых волосах вице-президента Майкла Пенса. Мастерица спросила, какая муха лучше, получив в комментариях невероятный фидбек. Подписчики Мэй оценили шутку и написали, что это действительно очень смешно.

Муха, которая покрасовалась на дебатах на голове вице-президента США, стала не только любимицей нации, но и вдохновительницей для трендового нейл-дизайна.