Очищение является важным этапом в рутине ухода за кожей. Если вы хотите, чтобы она имела безупречное состояние, то выполнять эту процедуру следует правильно. Однако в обществе бытует много ошибочных мнений по очищению кожи, которые могут вам помешать достичь желаемого эффекта.