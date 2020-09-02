Можно ли умывать лицо холодной водой и другие популярные мифы об очищении кожи
Очищение является важным этапом в рутине ухода за кожей. Если вы хотите, чтобы она имела безупречное состояние, то выполнять эту процедуру следует правильно. Однако в обществе бытует много ошибочных мнений по очищению кожи, которые могут вам помешать достичь желаемого эффекта.
Здоровье кожи зависит от того, как вы чистите ее от остатков макияжа и грязи, которая накапливается на ней в течение дня, пишет Harper's Bazaar. Поэтому важно делать процедуру правильно и узнать о мифах, которым не следует верить.
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Міфи про очищення шкіри
- Умывания лица обычной водой достаточно. Одноразовое умывание кожи лица не поможет убрать всю грязь и остатки косметических продуктов из него. Делать демакияж нужно с помощью специального молочка или мицеллярной воды. В частности, тщательно очищайте те участки лица, где у вас есть морщины или мимические линии.
- Очищать кожу нужно дважды в день. Проводить процедуру следует по необходимости. Например, после тренировки или проведения длительного времени в дороге нужно очищать кожу, используя пенку для умывания. Обладательницам жирной кожи очищения только утром и вечером точно не будет достаточно.
- Умываться нужно холодной водой. Если вы знакомы с такими проблемами, как покраснения кожи и сосудистая сеточка, то вам следует умывать лицо теплой водой и не используйте кубики льда для тонизирования кожи.
- Необходимо выполнять каждый шаг бьюти-рутины. Конечно, очищение – залог красивой кожи. Тем не менее, например, если вы не чувствуете эффекта от нанесения специального молочка, то пропустите этот этап ухода, и попробуйте другое средство, которое будет действенным именно для вас.
- Если вы не делаете макияж, то достаточно лишь умываться водой. Даже когда на вашем лице нет остатков декоративной косметики, то в течение дня или ночи на коже скапливается грязь и кожное сало, а обычная вода не сможет ее тщательно очистить. Поэтому всегда пользуйтесь специальным молочком или мицеллярной водой.
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