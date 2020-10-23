Наращивание ресниц стало популярной бьюти-процедурой среди женщин. Однако неправильное ее проведение может спровоцировать воспаление или ожог века. Прежде чем записываться к лешмейкеру, стоит узнать о преимуществах и недостатках создания искусственный ресниц.

Наращенные ресницы являются модным трендом в наше время, но они могут навредить глазам. Врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Сергей Рыков рассказал для Сегодня о побочных эффектах некачественного наращивания ресниц и как выбрать квалифицированного мастера.

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Почему нарощенные ресницы опасны для здоровья

Мейбомиевые железы, которые открываются по краю век, могут быть передавлены нарощенными ресницами. Свойством этих желез является выделение сала, которое увлажняет глаза. Ненатуральные ресницы тяжелые. Из-за этого они раздражают маргинальный край века, поэтому там часто появляются чешуйки. Врач рекомендует должным образом ухаживать за глазами, когда вы наращиваете ресницы.

Если ресницы постоянно нарощены – нужно внимательно к этому относиться. Потому что без капель против синдрома сухого глаза вы уже не обойдетесь. Неправильное наращивание ресниц может привести даже к воспалению или ожогу века,

- рассказывает Сергей Рыков.

Правила безопасного наращивания ресниц

Лешмейкер со стажем 7 лет, Карина Тихонова говорит, что ресницы должны быть отделены друг от друга безо всяких Пучков. Мастер по наращиванию ресниц должен делать отступ от каждой приклеенной ресницы примерно 0,5 миллиметров.

Профессиональный мастер также должен определять нагрузку на натуральную ресничку. Если она тонкая, то на нее нельзя класть тяжелую искусственную, потому что таким образом вы получите тяжелое и отвисшее веко.

Если неквалифицированный лешмейкер склеивает несколько ресниц в пучок, то, вероятно, что у вас начнут выпадать ваши натуральные ресницы, а небольшое отступление к веку может даже спровоцировать аллергическую реакцию.

Кому нельзя наращивать ресницы

Что касается процедуры наращивания ресниц в целом, то она разрешена всем. Тем не менее, если у вас есть аллергическая реакция на определенные материалы наращивания, повышенная слезоточивость, конъюнктивит или другие заболевания глаз, то лучше откажитесь от такого риска.