Салициловая кислота и пероксид бензоила – оба этих ингредиента используют для борьбы против прыщей. В частности, ими можно лечиться без специального рецепта от врача. Но стоит больше узнать об их целебных свойствах и различиях между ними.

С прыщами можно встретиться как в подростковом, так и во взрослом возрасте. Причин для их возникновения множество. Если прыщи не являются для вас хронической проблемой, но периодически появляются на коже, то их можно избавиться с помощью салициловой кислоты или бензоила пероксида. Больше об этих продуктах рассказали дерматологи для InStyle.

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Что такое салициловая кислота

Для многих людей она известна, как аптечное средство против угрей. Также ее чаще используют, чем бензоила пероксид. Возможно, из-за того, что она уже успела завоевать авторитет на рынке продуктов для ухода за кожей и против прыщей.

Салициловая кислота содержит в своем составе вещества, которые растворяют мертвые клетки на поверхности кожи и попадают в поры, оттуда они выводят лишние масла и избавляются от загрязнения, которое обычно со временем способствует появлению угрей.

Также преимуществом вышеописанной кислоты является то, что она подходит абсолютно всем типам кожи. Даже, если у вас слишком закупоренные поры, благодаря своим свойствам она проникает в труднодоступные места. В частности салициловую кислоту лучше использовать, когда у вас есть черные и белые угри.

Чистая кожа с помощью салициловой кислоты / Фото Unsplash

Что такое пероксид или перекись бензоила?

Он убивает бактерии на поверхности кожи и уменьшает воспаления,

– объясняет сертифицирована дерматологиня Анна Карп, которая работает в Медицинской школе Гроссмана при Нью-Йоркском университете.

В зависимости от серьезности своей проблемы с прыщами можно выбрать бензоила пероксид разной силы от 2, 5% до 10%. Также важно то, что ваша кожа не привыкнет к этому средству и его эффективность не уменьшится. Даже при ежедневном использовании. Также этот продукт работает быстрее, чем салициловая кислота. Зато от регулярного применения вероятность сухости кожи увеличивается. Поэтому лечите бензоила пероксидом только воспалительные прыщи, которые носят бактериальный характер.

Нужно заботиться также о коже на теле / Фото Unsplash

Что выбрать для лечения прыщей