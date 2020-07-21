Ее назвали "морской" прической, потому что такая укладка выглядит так, будто вы только что вышли после купания в океане. Тенденция набрала популярность после модных показов Lacoste, Versace, Chanel и других брендов, когда на подиум выходили модели, чьи волосы казались еще влажными.

Укладку с эффектом мокрых волос своим поклонникам уже продемонстрировали Кая Гербер, Шей Митчелл, Рози Хантингтон-Уайтли, Дженнифер Лопес и сестры Хадид. Однако необязательно быть мировой знаменитостью, чтобы попробовать на себе модную прическу. Cosmopolitan рассказал, как самостоятельно сделать влажный эффект на волосах в домашних условиях.

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Как создать эффект влажных волос

Укладка будет смотреться удачно на любой длине волос. Секретом ее создания является сочетание нескольких косметических средств, которые будут способствовать блеску вашей шевелюры. Особенно уместно создавать эффект влажных волос в жаркие летние дни и дополнять безупречный образ легким нарядом.

Вымойте и высушите волосы полотенцем. Важно, чтобы вы высушили волосы после мытья лишь частично. Потому что стайлинговые средства мокрые пряди не будут впитывать. Если у вас вьющиеся волосы или такие, которые склонны к волнистости, то вытирайте их хлопковой футболкой или тканью.

Используйте стайлинг. Именно с помощью геля для фиксации волос вы сделаете свою прическу "влажной". Также нанесите крем и мусс для локонов, если они у вас есть. Если есть желание, то воспользуйтесь сухими маслами для волос, но с ними стоит быть осторожными, чтобы волосы не получили грязный, а не влажный эффект. Все лишние волоски фиксируйте специальной глиной.

Для коротких волос: все средства наносите от корней к концам и равномерно распределяйте их по всей длине волос.

Для средней длины и длинных волос: большее количество продуктов стоит сосредотачивать на корнях и средней части общей длины волос. Таким образом, когда концы локонов будут сухими, вы добьетесь естественного результата.

Для тонких и прямых волос: вам необходимо сохранить объем у корней, поэтому используйте на этом участке специальным кремом для текстурирования волос.

Для вьющихся волос: используйте больше крема для текстурирования волос, чем специального геля. Тогда ваши локоны будут гладкими.