Модель и актриса, которая недавно сыграла главную роль в популярном сериале "Эмили в Париже", была одной из звезд, которые пришли на красную дорожку по случаю премии MTV Movie & TV Awards. Красавица поразила своим элегантным и стильным макияжем, который может сделать каждая женщина самостоятельно по случаю определенного праздника или на каждый день.

Лили Коллинз повезло быть привлекательной и с выразительными чертами лица. Звезде мог бы подходить любой макияж, но на этот раз она остановилась на трендовом монохромном мейк-апе. 31-летняя актриса опубликовала фото, на котором заметны детали создания макияжа на своей инстаграм-странице.

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Идея монохромного макияжа от Лили Коллинз

Прежде всего следует напомнить, что монохромным макияж называют тогда, когда для его создания использовали декоративную косметику одного оттенка. Лили Коллинз выступила на событии по случаю вручения премии MTV Movie & TV Awards. Знаменитость выбрала мейк-ап, который уместно гармонировал с ее темным платьем и элегантной прической в ​​виде низкого гладкого хвоста.

Фиона Стайлз, визажистка звезды, особое внимание посвятила работе над равномерным тоном кожи, чтобы оттенок лица не отличался от шеи и участка декольте. От природы у Лили широкие темные и густые брови. Мастер макияжа удачно подчеркнула и сделала акцент на натуральной особенности внешности звезды: подкрасила брови специальными тенями едва темного оттенка и зафиксировала их гелем или мылом для бровей. Скулы и контур лица визажистка выделила бронзером. А макияж глаз выполнила в коричневых оттенках: светлый на подвижных веках, а темный тщательно растушеванный в направлении бровей. Также можно заметить, что у актрисы прорисована линия роста ресниц, чтобы они казались гуще, а на ресницы нанесли тушь.

Губы Лили Коллинз украшает помада также коричневого оттенка, завершающая монохромный макияж. Такая идея мейк-апа является модной и универсальной. Практикуйтесь в ее воспроизводстве и совершенствуйте свои навыки визажа.