45-летняя американская актриса Шарлиз Терон выглядит минимум на 10 лет моложе своего настоящего возраста. Каждый раз звезда удивляет поклонников безупречным видом. В этом ей помогает правильное питание, специальные тренировки и тайны в уходе за кожей.

Каждой женщине важно как можно дольше сохранять свою молодость. Потому Harper's Bazaar поделился ценными советами, которые помогают Шарлиз Терон иметь безупречную фигуру и прекрасное состояние кожи.

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Как сохранить молодость

Фитнес и питание Шарлиз Терон

Звезда рекомендует не заниматься спортом через силу, а выбрать себе тот вид, который будет нравиться. Она предпочитает пилатес. Таким образом актриса не только поддерживает великолепную физическую форму, но и обретает душевное равновесие. В частности, она старается ходить много пешком и активно проводить отдых на свежем воздухе.

Что касается питания, то Шарлиз уже несколько лет придерживается растительной диеты, чтобы иметь подтянутое тело и хорошее самочувствие. В свой рацион актриса включила овощи и фрукты, бобовые семена и растительные масла. Также она отказалась от алкоголя. Поскольку он ускоряет процесс старения и способствует развитию хронических заболеваний. Звезда пьет по 2-3 литра чистой воды ежедневно, кроме этого, обожает соки из овощей и смузи.

Как Шарлиз Терон ухаживает за кожей

Шарлиз много времени выделяет на уход за кожей. Прежде всего, ежедневно она наносит SPF-защиту, независимо от времени года и погоды. Актриса не забывает тщательно увлажнять кожу. Ведь на сухой коже быстрее появляются морщины. Кроме увлажняющего крема, звезда пользуется масками из ткани, гидрофильным маслом и сыворотками.

Также перед сном Шарлиз Терон наносит на кожу лица специальные ночные кремы и сыворотки. Она убеждена, что домашний уход эффективен для девушек, которым меньше 30 лет. Впоследствии актриса рекомендует сочетать его с регулярными процедурами у профессионального косметолога.