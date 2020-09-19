Неожиданно, но красиво: восемь модных стрижек осени 2020
Осень – пора для чего-то нового и экспериментального. Можно начать со своей прически. Прежде, чем записаться на стрижку к парикмахеру, стоит узнать о главных hair-тенденциях осени 2020 Этот сезон удивляет модой на оригинальные ретро-челки, а также не теряют актуальность боб и шэг.
Бьюти-тренды осени будут стабильными, пишет НВ. В новом сезоне каждая женщина хочет перемен, а трендовая стрижка – простой и уместный способ их воплотить, чтобы придать вашему образу стиль и эффектность.
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Модные осенние стрижки 2020
Простые, но стильные укороченные слои, за которыми легко ухаживать
Различные вариации пикси-стрижки: чем меньше волос, тем удобнее
Стрижка одной длины, которая подходит всем типам волос
Неожиданный hair-тренд: челка в стиле 70-х
Все вида шэга: обновленная версия стрижки 70-х годов
Боб – не простой, а до подбородка
Если не хочется слишком коротко стричься, то удлиненный боб
Укороченный вариант стрижки боб
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