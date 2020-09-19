Осень – пора для чего-то нового и экспериментального. Можно начать со своей прически. Прежде, чем записаться на стрижку к парикмахеру, стоит узнать о главных hair-тенденциях осени 2020 Этот сезон удивляет модой на оригинальные ретро-челки, а также не теряют актуальность боб и шэг.