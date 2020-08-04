Стрижка является важной составляющей вашего образа. Если вы хотите всегда выглядеть красиво и стильно, то следует выбирать модную прическу в соответствии с сезоном. Эксперты назвали 3 идеи для стрижки, которым прогнозируют популярность осенью 2020.

Изменение времени года является отличной причиной для обновления своей прически, ведь та, которую вы сделали летом быстро потеряет свою актуальность. Женский портал tochka.net назвал 3 основных самых модных стрижки на осень, которые не похожи друг на друга.

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Какую стрижку сделать осенью 2020

Многослойная стрижка

Начало эта стрижка берет еще с 90-х. Но до наших дней дошла усовершенствованная и модернизированная версия, вдохновленная образами из культовых сериалов. Рваную многослойную стрижку можно делать не только на длинных, но и на коротких волосах. Обладательницам вьющихся и волнистых локонов ранее рекомендовали не экспериментировать с похожей прической, но осенью 2020 года стрижка на таких волосах считаться трендовой.

Тупой боб

Уже последние несколько лет короткие стрижки остаются на пике популярности среди женщин. Если вы хотите выглядеть стильно, то для осени 2020 выберите одну из вариаций тупого боба. Важно, чтобы срез стрижки был прямым и четким. Таким образом визуально волосы станут более объемными у корней.

Пикси

С летней тенденция на эту стрижку плавно переходит в осеннюю. Она подойдет тем женщинам, которые давно хотели значительно укоротить длину волос, но сохранить свой образ модным. Пикси – это стрижка в стиле ретро-икон: Твигги, Эди Седжвик и Одри Хепберн.