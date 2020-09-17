Осенняя прическа, как и это время года, должна быть атмосферной. Поскольку классическим хвостом или банальными косами уже никого не удивишь, то некоторые знаменитости предлагают собственные варианты усовершенствованных устаревших причесок.

Hair-стилисты прогнозируют в осеннем сезоне популярность естественного стиля причесок и возвращение моды 50-х годов. InStyle пишет, что главной тенденцией осени будут усовершенствованные классические прически.

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Модные осенние прически

Идеальный хвост

Стилисты рекомендуют проявлять креатив в создании "конского хвоста". Такая прическа будет не только модным, но и универсальным решением. Ведь с ней можно утром пойти в тренажерный зал, а вечером немного трансформировать и посетить вечеринку с друзьями. Например, Алиша Киз объединила длинную косу и принцип создания хвоста в одной прическе.

Часть вверху, часть внизу

Джей Ло сделала простую и модную прическу, половину длины волос завязала на макушке, а другую оставила распущенной. Такой стиль прически был популярным в 50-е. С ее помощью можно удачно продемонстрировать лицо и сохранить эффект объемных распущенных волос.

Текстурированная прическа с тугими жгутами

Осенью в моде остаются фактурные прически: локоны или жгуты. Если вы не готовы так трансформировать свои волосы, то можно воспользоваться накладными прядями, которые помогут получить эффект, как у американского режиссера Ava DuVernay.

Обрезной стиль: стрижка пикси на вьющихся волосах

Укороченный hair-стиль является трендом осени 2020. Чтобы сделать модную пикси-стрижку, больше не нужно иметь идеально прямые волосы. На пике популярности естественные текстуры.

Объемные натуральные волосы в стиле афро

Стилисты рекомендуют женщинам, которым посчастливилось иметь естественные афролоконы, не выпрямлять волосы. А наоборот: использовать их объем. Ведь именно такая прическа будет в тренде этой осенью.

Структурированные волосы

Модель Белла Хадид продемонстрировала великолепный вариант стильной прически. Модные эксперты прогнозируют возвращение моды на фактурные волосы. В зависимости от текстуры вашей шевелюры, могут потребоваться дополнительно специальные средства для фиксации волос, чтобы они сохраняли форму в течение всего дня.