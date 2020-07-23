С помощью макияжа женщины всегда могли удачно подчеркнуть свой взгляд. Кроме того, что нужно знать, какой оттенок косметики подойдет вашему цвету глаз, также следует следить за последними тенденциями в макияже, чтобы быть не только красивой, но и модной.

Яркие солнечные цвета, легкий smoky eyes, блестящий мятный оттенок, соблазнительный неон и даже незаметный нюд. Эти акценты в макияже глаз соединились и стали трендом 2020. Новый канал назвал модные тени для век, которыми следует краситься в этом году.

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Модные тени 2020

Яркие цвета: красный, оранжевый, желтый

Smoky eyes в розовом и сиреневом оттенке

Свежий мятный цвет с холодным эффектом

Однотонный неоновый: красный, желтый, зеленый

Цвет морской волны: голубой или темно-синий

Серая дымка, как на шоу Tom Ford и Brandon Maxwell

Золотые или бронзовые растушеванные тени

Нюд в пыльном розовом, серо-коричневом и выцветшем бежевом