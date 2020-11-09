Никакой графики или ярких акцентов: модные брови 2020-2021 и советы по уходу
То, что оформление бровей является важным аспектом для женщины, которая заботится о своей внешности, уже не новость. Однако eyebrow-тенденции меняются с каждым годом. Модные брови 2020-2021 будут совсем не о графике или использовании ярких красок.
Мастер по оформлению бровей Ирина Гончарова поделилась с tochka.net о модных бровях 2020-2021 и дала советы, которые помогут в уходе за ними.
Трендовые брови 2020-2021
- Натуральность. Одним из критериев, какими должны быть модные брови в 2020-2021, является их естественная ширина. Перещипать, постричь брови, придать им форму "ниточки", накрасить черным карандашом или сделать яркие уголки-квадратики (как это было модно когда-то) будет ошибкой. Таким образом вы сделаете свой образ антитрендовым.
- Цвет трендовых бровей должен быть максимально приближенным к оттенку корней ваших волос.
- Пушистые и густые. Профессиональный brow-мастер должен подчеркнуть красоту бровей, которые подарила вам природа. Важно, чтобы их форма удачно гармонировала с вашец формой лица, разрезом глаз, и выравнивала асимметрию.
- Зачесанные вверх. В тренде брови, волоски которых направлены вверх. Такого эффекта можно достичь с помощью специального геля, мыла или воска для бровей. Если у вас очень непослушные брови, то попробуйте долговременную укладку.
- Без четких линий и контуров. Актуальность потерял вид "идеальных" бровей, которые создают впечатление неестественности. Поэтому не прорисовывайте четкие линии и не делайте идеальный контур, оформляя брови.
- Уход. Чтобы брови были модными, прежде всего они должны выглядеть ухоженными. Экспериментируйте со специальными помадками, маслами, тенями, карандашами, чтобы определить, какие продукты подходят именно вам. Ведь все индивидуально.
Правильный уход за бровями
Коррекция и покраска – это не единственные шаги в правильном уходе за бровями. Также нужно соблюдать простые бьюти-правила, чтобы брови всегда имели красивый вид.
- Когда после окрашивания смоется краситель, то стоит определенное время увлажнять брови и кожу маслами усьмы, аргановыми, авокадо или жожоба.
- Укладывайте брови ежедневно, используя мыло, воск или гель.
- Выпивайте дневную норму воды. Это полезно для роста и состояния волос.
- После процедуры выщипывания и покраски бровей эксперты рекомендуют не мочить брови в течение 24 часов, пользоваться скрабом в соответствующей области, посещать баню или бассейн и наносить уходовые продукты, в составе которых есть спирт или масла.
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