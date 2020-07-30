Многие красавицы уже давно попробовали на своих волосах окрашивание техникой балаяж. Этот тренд год или два назад всколыхнул весь модный мир и завоевал благосклонность у женщин настолько, что окрашивание остается актуальным даже для лета 2020.

Особенность техники в том, что мастер осветляет ваши концы, а переход к более темному оттенку прядей делает плавным. Также для создания красивого перелива цвета на волосах некоторые пряди должны быть светлыми по всей длине, пише Cosmopolitan.

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Окрашивание балаяж для лета 2020

Балаяж для блондинок и русоволосых

Такое окрашивание идеально подойдет тем, кто любит эксперименты так сильно, как мировые звезды и инфлюэнсеры. Наиболее популярным и стильным считают балаяж для блондинок. Девушки оставляют у корней свой естественный цвет волос, а концы и несколько локонов возле лица осветляют. Полученный результат называют – выгоревшим на солнце.

Балаяж для шатенок та брюнеток

Слишком светлый балаяж может стать рискованным решением для темных оттенков волос. Чтобы избежать контрастного перехода между цветами, попросите своего мастера покрасить некоторые пряди волос в карамельный или шоколадный тон. Обратите внимание на то, что эффект от техники балаяж должен отличаться от устаревшего мелирования, которое делали в 2000-х.