Для осени 2020 актуальным является окрашивание в стиле коричневой корицы. Такие волосы вы уже могли видеть на примере известных женщин: Кайли Дженнер или Меган Маркл. Помимо окрашивания в коричневые оттенки, hair-трендом является отталкивание от вашего естественного цвета локонов и формирование на его основе других тонов.

Наиболее удачным окрашивание в цвет коричневой корицы будет для брюнеток. Натуральным блондинкам эксперты рекомендуют осенью сменить оттенок волос на золотистый персик, сообщает Glamour.

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Модный оттенок для окрашивания осенью 2020

Когда погода становится холоднее, то в моду возвращаются теплые оттенки волос. Этой осенью на вершине популярности цвет коричневой корицы и производные от него.

Когда природа меняет сезон, то многие из нас становятся готовыми к определенным изменениям. Модные коричневые цвета волос напоминают осень, как и ваш любимый свитер или чашка теплого чая,

– рассказывает колорист Джереми Тардо.

С помощью теплого оттенка волос можно визуально добавить немного блеска вашей коже, когда она не получает достаточное количество солнечного света. Когда Зендея покрасила свою шевелюру в медный оттенок, то красавицы по всему миру также проявили интерес к нему. По словам мастера-колориста в нью-йоркском IGK Salon Soho, Стефани Браун, именно эта тенденция привела к появлению нового hair-тренда – цвета волос "коричневой корицы".

Преимущество коричневого оттенка волос в том, что он подходит любому тону кожи, но он может невыгодно подчеркнуть розовый. Однако, если вы блондинка, то hair-эксперты не рекомендуют полностью красить волосы в модный оттенок, попробуйте начать с едва заметного омбре. Потому что теплые вариации коричневого более победно будут смотреться на локонах брюнеток.

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