Новый сезон является идеальным временем для смены имиджа. Например, окрашивания волос в другой цвет. Кроме того, что необходимо, чтобы он вам подходил, перед записью в колориста узнайте, какие оттенки сейчас в моде.

Эксперты назвали главный hair-тренд и модное окрашивание осени и зимы 2020, сообщает НВ.

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Какой цвет волос модный осенью и зимой 2020

Авторитетные колористы рекомендуют не краситься в холодное время года в слишком темный оттенок. Несмотря на то, что обычно переход от теплого времени года к холодному идеально подходит для окрашивания волос в темный цвет, в этом году стоит ограничиться лишь затемнением корней.

"Медовая роскошь" – именно так называют модный оттенок для окраски волос в этом сезоне. В частности, модницам можно попробовать технику изменения цвета волос blond on a dimmer, которую еще называют легким затемнением корней. Тренд предусматривает создание нежного и теплого оттенка, который напоминает медовый "блонд".

В тренде – природные оттенки. Легкое затемнение корней сделает контрастный пепельный блонд более мягким и натуральным. Благодаря этой технике окрашивания вы создадите легкий, сексуальный осенний блонд. Выбирайте сладкий мед, подсолнухи и пшеницу. Эти тона лучше смотрятся на оттенках кожи, которые имеют немного золотистого тепла. Если на вашей коже преобладают розовые оттенки, то выбирайте цвета для волос ближе к оттенку шампанского, бежевому и песочному,

– рассказывает известный колорист Лиз Бернс.