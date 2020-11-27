Бьюти-трендами следующего года следует начинать интересоваться уже. Кроме модных нейл-дизайнов, существуют и цвета, которые следует использовать в маникюре 2021. Новый сезон удивит экспериментами с яркими оттенками лаков для ногтей, которые можно делать даже самостоятельно в домашних условиях.