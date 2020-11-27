Какие цвета в 2021 будут модными в маникюре: 10 трендов
Бьюти-трендами следующего года следует начинать интересоваться уже. Кроме модных нейл-дизайнов, существуют и цвета, которые следует использовать в маникюре 2021. Новый сезон удивит экспериментами с яркими оттенками лаков для ногтей, которые можно делать даже самостоятельно в домашних условиях.
Женственности и обаяния рукам добавляет маникюр. Он должен быть аккуратным и модным. Поэтому Cosmopolitan назвал 10 трендовых оттенков, которые следует использовать для дизайна ногтей в следующем году.
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Модные цвета для маникюра 2021
Насыщенный винный
Серое покрытие с перламутром или глиттером
Праздничный золотистый
Синий электрик
Мокрый асфальт
Безумный лайм
Мерцающий изумрудный
Теплый, спелый оттенок розового
Возвращение баклажанного из нулевых
Сдержанный оливковый
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