Тренд baby hair уже попробовали воспроизвести на своем волосе такие знаменитости, как Рианна и Кэти Перри. Эта укладка является не только самой модной этим летом, но и комфортной. Ведь она помогает обуздать непослушный пушок по линии роста волос.

Укладка baby hair подойдет любому типу, цвету и длине волос. Однако даже такая техника, которая кажется элементарной на первый взгляд, требует соблюдения определенных правил. Актриса Трейси Эллис Росс на своей странице в инстаграме поделилась со своими подписчиками, как нужно зафиксировать детский пушок на волосах, чтобы получить желаемый эффект.

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Как сделать baby hair

Трэйси Эллис Росс любит экспериментировать со стилями причесок: от baby hair, до афрокучеряшек. Процессом их создания и результатом она любезно делится со своими подписчиками на видео в IGTV. На этот раз она сняла пошаговое видеопособие, который обучает правильной технике укладки "детских волосков" на лбу. Также звезда показала продукты для ухода за волосами.

Смотрите на видео, как сделать baby hair