Тенденция на боб-каре и длинные роскошные локоны в прошлом сезоне покорила женщин, которые стремятся всегда оставаться в моде. Теперь для нового сезона осень-зима 2020 и 2021 hair-эксперты прогнозируют популярность стрижки волос до средней длины, которая будет требовать соблюдения специфических правил.

Новая трендовая стрижка будет балансировать между короткими и длинными волосами. Она подойдет женщинам, которые стремятся укоротить длину своей шевелюры, но не хотят кардинально менять имидж, пишет Vogue.

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Модная стрижка для сезона осень-зима

Стрижка, которая будет в тренде нового сезона 2020-2021, должна быть средней длины волос. В частности, важно, чтобы она была выполнена с соблюдением нескольких правил.

Идеальная длина. Для модной осенней стрижки необходимо, чтобы волосы немного опускались ниже подбородка, а именно – к груди. Тогда они будут удачно подчеркивать черты лица и придадут изысканности вашему образу.

Многослойность . Чтобы волосы средней длины выглядели эффектно, нужно добавить стрижке несколько свободных нерадивых слоев. Можно сзади оставить волосы длиннее, а спереди постричь короче. Таким образом прическа будет объемной и легко укладываться.

. Чтобы волосы средней длины выглядели эффектно, нужно добавить стрижке несколько свободных нерадивых слоев. Можно сзади оставить волосы длиннее, а спереди постричь короче. Таким образом прическа будет объемной и легко укладываться. Есть значение: прямые или вьющиеся. Вариации стрижки средней длины следует выбирать индивидуально для своего типа волос. Ведь некоторые прически будут удачно смотреться только на вьющихся волосах или наоборот – на прямых. Также можете обратить внимание на универсальные стрижки.