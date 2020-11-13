Обычно самые главные тренды в индустрии красоты начинают работы мастеров на модных показах. Таким образом hair-стилисты определили собранный гладкий пучок из волос на затылке самой модной прической сезона, преимущество в простом и быстром создании.

На последних модных показах заметным было преимущество гладких аккуратных причесок над естественными. В основном стилисты делали моделям такие укладки: распущенные волосы, гладко зачесанные назад, хвосты, косы и пучки, пишет Harper's Bazaar.

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Как сделать самую модную прическу сезона

Модели выходили на показы осенне-зимних коллекций и демонстрировали не только дизайнерскую одежду, но и элегантный пучок из волос. Существует много вариаций этой прически. Ведь она может быть удачным выбором как для дополнения вечернего образа, так и на каждый день в офис или для учебы. Место для собственных фантазий, дополнений и экспериментов с пучком также есть.

Пучок из волос – универсальная прическа. Кроме того, что гладкий пучок подойдет для всех случаев жизни, прическа удивляет своей стойкостью. Если хорошо ее зафиксировать, то можете не волноваться, что пучок распадется к концу вечера.

Чтобы создать трендовую прическу, стоит начинать с закручивания жгута из волос на затылке, беря пример с работ hair-стилистов Altuzarra. В частности, вы можете попробовать сделать низкий пучок из показа Balman. Иногда легкая небрежность в модной прическе сезона может быть уместной, как на шоу Badgley Mischka. Для самых креативных красавиц существует вариант, который предлагает собрать в пучок лишь часть волос.

Важно знать: чтобы воссоздать стильный гладкий пучок, вам понадобятся различные муссы и спреи для текстуры укладки и ее фиксации.