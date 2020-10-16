Дженнифер Лопес поддержала неоднозначный hair-тренд этой осени. Она обновила свою прическу с помощью челки во французском стиле. Такое изменение актуально для тех, кто не решается на кардинальные перемены, но стремится оставаться стильной.

На своей инстаграм-странице звездный hair-стилист Крис Эпплтон поделился фотографией американской актрисы и певицы Джей Ло, которая изменением своего имиджа еще раз доказала, что такая челка является главным трендом осеннего сезона 2020.

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Модная челка

Челка во французском стиле становится все более популярной. Дженнифер Лопес в очередной раз это доказала. Звезда, которая в последний раз носила челку еще в 2018 году, обновила свою прическу. Ее парикмахер Крис Эпплтон опроверг догадки поклонников о вероятном парике. Он опубликовал фотографии в своем инстаграм-профиле и написал: "Джей Ло сегодня получила челку".

Осенью 2020 в моде удлиненная, небрежно уложенная челка. Такая прическа подойдет практически всем формам лица. А также она будет удачно смотреться на любой текстуре волос от тонких прямых до густых волнистых. В частности, со временем вы научитесь ее укладывать и это не потребует большого количества времени.

Если вы волнуетесь из-за того, что челка вам не понравится, то попросите мастера сначала подрезать длинную челку и лишь постепенно ее укорачивать.