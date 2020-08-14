Говорят, что все новое – хорошо забытое старое. Эти слова лучше всего описывают возвращение модной прически из 90-х. В 2020 свои образы ней успели дополнить известные фэшн-блогеры и звезды. Hair-тенденция будет удачным выбором для красавиц, которые считают себя поклонницами street-style.

2020 стал периодом, когда вновь актуальными начали становиться тренды из 90-х. Это касается не только тенденций в одежде, но и в бьюти-индустрии тоже. Cosmopolitan назвал прическу, которая была наиболее популярной два десятилетия назад и после громкого возвращения в наши дни завоевала благосклонность стильных женщин.

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Мелкие косички, которые обрамляют лицо

Именно эта прическа стала трендом 2020. Она является одновременно модной и дерзкой. Удачным выбором будет сочетание стильной прически с образами street-style. Она легкая и быстрая в исполнении: мелкие косички можно носить с распущенными волосами, сформировать высокий хвост или заплести большие косы и зафиксировать их, позволив маленьким оставаться впереди.

Трендовые косички можно украшать стильными аксессуарами для волос. Например, разноцветными специальными резинками или заколками, которые также вернулись в моду из 90-х. Таким образом вы сможете придать своему образу легкую непосредственность и милую нотку бунтарства.

Одной из вариаций модной прически является еще один hair-тренд 90-х. Это волосы, собранные сзади, а лицо обрамляют выпущенные пряди. Поклонницами укладки в свое время были Кейт Мосс, Гвинет Пэлтроу и другие. А в 2020 похожую прическу делают Белла Хадид, Дуа Липа, Эльза Хоск и не только.