Короткие ногти становятся все популярнее. Ведь они практичны, а маникюр на такой длине также имеет свой шарм. Для нейл-дизайна на коротких ногтях существуют отдельные тенденции. Осенью в тренде не только тонкие линии и изящные мини-украшения ногтях, но и яркий арт.

Nail-эксперты отмечают, что в последнее время главные модницы мира выбирают короткую длину ногтей благодаря их и практичности для повседневной жизни, и универсальности сочетания с любым образом. НВ делится 7 трендами маникюра для коротких ногтей.

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Осенние тренды в маникюре для коротких ногтей

Тонкие линии

Еще одна вариация классического френча. Яркие тонкие линии удачно будут смотреться на коротких ногтях и еще долго будут оставаться в тренде.

Дотси

Это мода на аккуратные маленькие капли на ногтях. В этом сезоне nail-эксперты рекомендуют не наносить их на всю ногтевую пластину и не на каждый ноготь, а придерживаться минимализма и миксовать дотсы с нейтральными оттенками лака.

Сочетание осенних оттенков

Такой маникюр пользуется наибольшей популярностью осенью. В 2020 микс разных оттенков на ногтях одной руки один из главных mail-трендов. Однако следует обращать внимание на сезон, в который вы будете делать маникюр. Для осеннего нужно выбирать тематические оттенки.

Изящные украшения

Миниатюрные специальные украшения для ногтей будут смотреться уместно на короткой длине. Таким образом вы придадите утонченности, эффектности и элегантности своему образу. Для осеннего маникюра стоит выбирать украшения золотого цвета.

Пушистые облака

Белые облака на ногтях – это что-то новое в индустрии красоты. Тренд является свежим и необычным, поэтому необходимо его воспроизвести, пока это не начали делать все вокруг.

Френч наоборот

Перевернутый френч является удачным решением для осеннего маникюра на коротких ногтях. Если сочетать темные тона с яркими оттенками, то, возможно, вам удастся даже визуально удлинить ногти.

Абстрактное искусство

Короткие ногти также могут быть идеальной платформой, на которой вы смогли бы проявить свою фантазию. Для этого стоит лишь объединить несколько стилей, техник и не бояться экспериментировать с оттенками. Дополните маникюр различными элементами, принтами и узорами.