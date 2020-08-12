Английская супермодель, "ангел" Victoria's Secret Рози Хантингтон-Уайтли решила открыть все тайны создания и работы таких косметических брендов, как Glossier, Kylie Cosmetics и Huda Beauty, в мини-сериале о бьюти-индустрии About Face, премьера которого состоялась 10 августа на онлайн-платформе Quibi.

Звезда также является основательницей бренда Rose Inc. Теперь она захотела попробовать себя в роли "исполнительного продюсера". Vogue пишет, что в мини-сериале о специфике работы индустрии красоты лично будут рассказывать Эмили Вайс, Кайли Дженнер, визажисты Худа Каттан, сэр Джон и hair-стилист Джен Аткин.

Вам будет интересно: Новая косметическая линейка от Алиши Киз: чем звезда удивит в 2021

В ленте модель захотела продемонстрировать, как можно зарабатывать миллиарды в бьюти-сфере, а также то, что это является колоссальным трудом многих людей. Съемки сериала начались в ОАЭ. Дубай – родной город известной визажистки и основательницы косметического бренда Huda Beauty. Рози поехала туда, чтобы встретиться и пообщаться с Худой Каттан.

Со слов Худы в официальном трейлере к сериалу понимаем, что особенности жизни в таком городе, где женщины являются далекими от бизнеса, не разрушили веру в успех основательницы бренда Huda Beauty, а наоборот подтолкнули ее создать империю красоты с мировым именем. Женщине это удалось, потому что сегодня Huda Beauty – компания, доход которой ежегодно определяется в миллиардах, а среди поклонников ее продукции насчитывается более 46 миллионов женщин и мужчин, которые следят за деятельностью бренда на его официальной странице в инстаграме.

Смотрите официальный трейлер мини-сериала About Face:

В частности, в одной из серий About Face зрители смогут увидеть интервью Рози Хантингтон-Уайтли с Кайли Дженнер, которая поделится опытом запуска первой помады для губ в 17 лет. Основательницы других бьюти-брендов также поделятся тайнами своего успеха. Среди них будет история Эмили Вайс, которая сделала продукцию Glossier популярной во всем мире.

Еще в мини-сериале появится hair-стилист Джен Аткин, которая когда-то работала с прическами сестер Хадид, Дженнифер Лопес и Джессики Альбы, а затем в 2016 создала собственную марку Ouai, которая занимается изготовлением средств для волос. Кроме этого, известно, что Рози Хантингтон-Уайтли пообщалась с сэром Джоном, услугами которого пользовались Ким Кардашян, Джоан Смоллс, Карли Клосс и Бейонсе, а также с Pony – визажисткой из Южной Кореи, которая сотрудничает с Burberry и M.A.C.