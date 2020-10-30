Марион Котийяр – 45-летняя французская актриса театра и кино. Звезда стала главной героиней нового рекламного кампейна легендарного аромата Chanel N°5. Она спела и станцевала на Луне в ролике, созданном в формате мини фильма.

Chanel продолжает создавать историю культового аромата Chanel N°5. В сети появились волшебные кадры нового рекламного ролика с участием популярной актрисы Марион Котийяр, сообщает "Новое время".

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Новая реклама Chanel N°5

Духи Chanel N°5 еще в 1921 году создал Эрнест Бо для Коко Шанель. В течение века они не потеряли своей популярности. Для этого представители бренда регулярно создают новые оригинальные рекламные кампейны. На этот раз французский дом моды Chanel удивил поклонников мини фильмом, главная роль в котором досталась обладательнице "Оскара", французской актрисе Марион Котийяр.

Режиссером мини фильма стал Юхан Ренка, который также был режиссером популярных сериалов "Чернобыль" и "Во все тяжкие". По сценарию рекламного кампейна сначала Марион Котияр встретилась с главным парфюмером дома Оливье Польжем и попала в лабораторию по созданию ароматов Chanel, впоследствии женщина рассказала историю о своих первых духах.

В следующем видео Марион позирует с флаконом духов Chanel N°5 на фоне Луны, а затем танцует с солистом Парижской Национальной оперы Жереми Белингаром под хит певицы Лорд Team, который выполняет сама актриса. За хореографию героев отвечал Райан Геффингтон, который работал над постановкой музыкальных видеоклипов We Exist от Arcade Fire и Chandelier певицы Sia.

Марион Котияр очаровала зрителей элегантным образом в ролике: платьем с позолотой, пайетками и кружевом. Французская модельер Виржини Виар выбрала такой наряд, потому что именно он передает дух стиля знаменитой кутюрье Коко Шанель.

Добавим, что ранее лицом аромата Chanel N°5 были такие знаменитости, как Жизель Бундхен, Николь Кидман, Одри Тоту и Лили-Роуз Депп. Теперь Марион Котияр присоединилась к этому звездному составу послов.