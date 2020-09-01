Борьба с секущимися концами иногда кажется вечной. А обладательницам вьющихся волос еще тяжелее. Однако действенным методом является стрижка. Чтобы ежемесячно не пользоваться услугами парикмахера, можно научиться делать процедуру укорочения длины волос самостоятельно. Такую технику "сделай сам" называют микропылением.

Алекс Браунсел, соучредитель и креативный директор Bleach London, объясняет для Vogue, что микропыление – это техника стрижки кудрявых волос своими руками, которая направлена на удаление "мертвых" и посеченных кончиков волос. Эксперт рекомендует стричь волосы каждые 4-6 недель, если вы стремитесь иметь здоровый вид волос и способствовать их росту.

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Как самостоятельно подстричь секущиеся кончики на вьющихся волосах техникой микропыления

Для женщин, у которых вьющиеся волосы 3 и 4 типов, Браунсел советует использовать «горизонтальное подстригающее движение», чтобы избежать тупых углов на волосах. А тем, у кого прямые пряди, стоит подстригать волосы небольшими вертикальными движениями.

Разделите кудри. Прежде всего распустите волосы, разделите его на 4 равные части и закрепите с помощью специальных зажимов или резиночек, используя технику "горячего крестового пучка": разделите волосы посередине, затем из этих половинок сделайте еще 2, разделяя их горизонтально над ухом.

Как подстричь вьющиеся волосы самостоятельно / Фото Pexels

Микропиление. Теперь работайте с каждой секцией отдельно. Берите по маленькой пряди и проверяйте, есть ли раздвоенные волосы (секущиеся кончики), тогда горизонтальным движением обрезайте их. Работа должна быть кропотливой и медленной для получения качественного результата. Начинайте с волос снизу, наслаивая пряди.

Теперь работайте с каждой секцией отдельно. Берите по маленькой пряди и проверяйте, есть ли раздвоенные волосы (секущиеся кончики), тогда горизонтальным движением обрезайте их. Работа должна быть кропотливой и медленной для получения качественного результата. Начинайте с волос снизу, наслаивая пряди. Завершающий штрих. После стрижки примените специальное масло для питания и увлажнения волос. Также используйте его всегда, когда будете чувствовать сухость локонов.

Важно знать: для качественной стрижки не подойдут канцелярские или кухонные ножницы. Поэтому пользуйтесь профессиональными ножницами с высокоуглеродистыми лезвиями и из нержавеющей стали, которые являются легкими в применении и острыми, как бритва. Также кончики волос нужно подстригать, когда они будут сухими, чтобы работа с отдельными прядями была эффективной.