Тренды маникюра являются наверняка наименее устойчивыми в индустрии красоты, а также им свойственно стремительно меняться. Таким образом новым nail-трендом зимы 2020-2021 является микроманикюр, который в очередной раз демонстрирует то, что натуральность всегда возвращается в моду.

Harper's Bazaar отмечает, что не стоит слепо следовать трендам, но узнать о них нужно, возможно, вам понравится именно новая трендовая идея для маникюра или вдохновит вас на похожий нейл-дизайн.

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Микроманикюр – nail-тренд зимы 2020-2021

Поскольку 2020 год заставил многих красавиц отказаться от профессионального нейл-дизайна, потому что салоны красоты были закрыты определенное время, это привело к появлению нового тренда в маникюре. Ногти могут выглядеть аккуратно и ухоженно даже без плотного яркого покрытия лаком. Вследствие этого в моду пришел микроманикюр, который также называют микро или skinny френч. Зимой 2021 тенденция будет становиться лишь популярнее.

Идея микроманикюра заключается в простом и сдержанном покрытые, которое похоже на классический френч. Однако в этом случае полоска на конце ногтя тонкая разноцветная, а также может быть диагональной или в форме волны. Трендовый дизайн на ногтях можно воссоздать даже самостоятельно. Он подойдет любой форме и длине ногтевой пластины.

Аккуратный маникюр будет подходить к различным образам и долго оставаться актуальным. Он добавляет нежности женским рукам и ухоженный вид.