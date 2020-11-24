Чтобы избежать регулярного окрашивания и коррекции бровей, женщины обращаются к татуажу, которого существует несколько видов. Например, микроблейдинг или микрошейдинг применяют, когда нужно исправить разнообразные недостатки на бровях. Однако стоит понимать разницу между этими популярными процедурами.

Елена Лесковец – это permanent make-up artist. Специалист рассказала для tochka.net о том, чем отличаются процедуры микроблейдинга и микрошейдинга. Кроме терминологии, она объяснила, какую процедуру лучше и дешевле выбрать в Украине.

Читайте также: Тейпирование лица – эстетический тренд: что это такое и как работает

Микроблейдинг и микрошейдинг

Основой процедур является введение пигмента под верхний слой кожи. Таким образом специалист визуально образует вам густые плотные брови с четким контуром. Это единственный общий признак микроблейдинга и микрошейдинга.

Микроблейдинг – это мануальная техника татуажа, которая пришла к нам с востока. С помощью специальной ручки-манипулы, пигмент внедряется в кожу. Манипула выглядит как ручка с лезвием на конце, а мастер, делая "надрезы" имитирует волосок. С помощью микроблейдинга можно добавить недостающие волоски бровей и визуально сделать брови гуще,

– объясняет Елена Лесковец.

По словам Елены, микроблейдинг не получил популярности в Украине. Ведь у наших девушек кожа более плотная, поэтому пигмент не приобретает желаемого цвета, расплывается под кожей и оставляет следы на лице. Зато в Азии обладательницы тонкой кожи отдают предпочтение именно такой технике.

Микрошейдинг, или как его еще называют "пудрове напыление бровей выполняется специальной машинкой для перманентного макияжа, в основе которой лежит тоненькая иголочка. Она находится в постоянном движении, и благодаря этому, пигмент вносится в кожу в виде микроскопических точек, которые и создают эффект "пудрового напыления". Эта техника отлично подходит для европейского типа кожи и пользуется большей популярностью в Украине,

– продолжает эксперт.

Также общим у процедур является то, что они носят схожий побочный характер: сильное покраснение кожи, зуд или отеки. Ведь микроблейдинг и микрошейдинг похожи на процесс создания татуировки. Технике микрошейдинга научиться труднее и инструмент для его проведения стоит дорого, поэтому и цена на услугу в студиях красоты высока. "А вот микроблейдингу может научиться каждый. Достаточно купить ручку-манипулу за 300 гривен, и уже можно заявлять, что ты мастер. Лично я, за всю практику, ни одного красивого микроблейдинга не видела, а вот изуродованных девочек именно им – множество", – говорит Елена Лесковец.