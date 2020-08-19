Иногда представители бьюти-индустрии делают маркетинговые ходы и рекомендуют то, что для вас необходимо. Например, если вы придете краситься в салон красоты, то вам могут предложить процедуру по восстановлению волос, даже если она вам еще не нужна. Поэтому следует отличать полезные советы от мифов о красоте.

Cosmopolitan рассказал о 5 бьюти-советах, которые нельзя игнорировать. Они не наносят вашему внешнему виду особого вреда, но и не являются полезными.

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Мифы о волосах

Волосы нужно часто осветлять . Если вы покрасились в блондинку и регулярно посещаете колориста, чтобы закрасить отросшие корни, то не значит, что каждый раз необходимо заново осветлять всю длину волос. Если мастер квалифицированный, то он просто смешает для корней более темный оттенок и "растянет" его на пряди.

. Если вы покрасились в блондинку и регулярно посещаете колориста, чтобы закрасить отросшие корни, то не значит, что каждый раз необходимо заново осветлять всю длину волос. Если мастер квалифицированный, то он просто смешает для корней более темный оттенок и "растянет" его на пряди. Каждый раз перед покраской делать восстановительные процедуры. Не всегда, когда колористы рекомендуют вам восстановить волосы с помощью специальных процедур, это действительно нужно, если вы сами не видите необходимости. Качественные краски для волос обладают восстановительными и питательными свойствами, поэтому дополнительные манипуляции не стоит делать, если вы правильно ухаживаете за своей шевелюрой самостоятельно.



Какой информации о волосах не следует верить / Фото Pexels