Голову нужно мыть ежедневно и другие мифы о волосах, в которые не следует верить
Иногда представители бьюти-индустрии делают маркетинговые ходы и рекомендуют то, что для вас необходимо. Например, если вы придете краситься в салон красоты, то вам могут предложить процедуру по восстановлению волос, даже если она вам еще не нужна. Поэтому следует отличать полезные советы от мифов о красоте.
Cosmopolitan рассказал о 5 бьюти-советах, которые нельзя игнорировать. Они не наносят вашему внешнему виду особого вреда, но и не являются полезными.
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Мифы о волосах
- Волосы нужно часто осветлять. Если вы покрасились в блондинку и регулярно посещаете колориста, чтобы закрасить отросшие корни, то не значит, что каждый раз необходимо заново осветлять всю длину волос. Если мастер квалифицированный, то он просто смешает для корней более темный оттенок и "растянет" его на пряди.
- Каждый раз перед покраской делать восстановительные процедуры. Не всегда, когда колористы рекомендуют вам восстановить волосы с помощью специальных процедур, это действительно нужно, если вы сами не видите необходимости. Качественные краски для волос обладают восстановительными и питательными свойствами, поэтому дополнительные манипуляции не стоит делать, если вы правильно ухаживаете за своей шевелюрой самостоятельно.
Какой информации о волосах не следует верить / Фото Pexels
- Средства для ухода за волосами должны быть одной марки. Это ошибочное утверждение. Волосы являются мертвыми тканями, поэтому они не узнают марки продуктов, которые вы используете для ухода за ними. На состояние волос влияет только состав уходовых средств.
- Нужно стричь волосы ежемесячно, чтобы они росли интенсивнее. На самом деле это миф. Волос растет от корня и то, что происходит снизу, не влияет на скорость его роста. Если у вас нет секущихся концов или иной потребности в стрижке, то можно не подрезать волосы так часто.
- Голову стоит мыть каждый день. На некоторых шампунях указано, что они "подходят для ежедневного использования". Однако волосы можно мыть ежедневно, только если у вас жирная кожа головы, и они быстро загрязняются. В противном случае нет такой необходимости.
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