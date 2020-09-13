Прыщи на лице могут появляться периодически, становиться хроническими или быть признаком определенного заболевания. Чтобы избавиться от последствий – необходимо найти первопричину. В этом поиске важно научиться отличать правдивую информацию от мифов, которые часто принимают за чистую монету.

Дерматологиня Сандра Ли знает о прыщах все и даже больше, она создала собственный косметический бренд средств по уходу за кожей. Дерматологиня поделилась мифами о прыщи сPopSugar.

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Мифы о прыщах

Наличие прыщей – обязательно "грязная кожа"

Сандра Ли говорит, что прыщи – не ваша вина. И здесь дело не в лишнем кусочке пиццы перед сном или незамененной наволочке подушки. Недостатки на коже лица не возникают вследствие внутреннего или внешнего загрязнения. Врач убедила, что здесь все дело в гормонах и генетике. Если у женщины сбой гормонов, то они производят больше масел, которые ищут выход наружу и выходят через кожный покров. Например, это бывает во время беременности или овуляции, когда гормоны сбиваются в силу естественных причин, но есть и другие.

Угри можно вылечить, выдавливая их самостоятельно

Понадобится большая сила воли, чтобы удержаться от соблазна выдавить некрасивое "образование" на лице, которое портит весь внешний вид. Избавиться от угрей самостоятельно на самом деле труднее, чем кажется на первый взгляд. А если сделать это неправильно, то можно создать еще больше проблем, чем было до того. В частности появление комедонов легко предотвратить, если соблюдать правила ежедневного ухода за кожей.



Чрезмерная очистка кожи способствует появлению прыщей / Фото Pexels

Чем больше мыть, тем будет лучше

Важно ежедневно делать процедуру ОТУ, то есть очистки, тонировки и увлажнения. Но, несмотря на это, знать меру в использовании специальных средств. Чрезмерная очистки кожи также может вызвать различные высыпания на лице.

Вы можете уменьшить поры

Санда Ли уверяет, что навсегда изменить размер пор вы не сможете, как бы не пытались. Они могут естественно расширятся вследствие старения кожи и потере эластичности. Однако вы можете замедлить этот процесс, если определите, какой продукт закупоривает и расширяет ваши поры. Будьте осторожны с косметическими средствами, которые предназначены для сужения пор, потому что обычно они дорого стоят, но малоэффективны.

Другие мифы о прыщах

Половая жизнь помогает уменьшить количество акне

Нет, ваша половая активность и количество прыщей не связаны.

При акне и прыщах нельзя пользоваться тональным или маскировочными средствами

Можно, но специальными средствами, которые рассчитаны на эту проблему.

Если у вас есть акне, нужно лечить желудок

Еда и ее качество влияет на состояние кожи. Но основная причина появления акне вовсе не в хеликобактериях, гастрите или дисбактериозе.

Курение провоцирует появление прыщей

Курение изменяет цвет кожи, замедляет заживление, но не влияет количество прыщей.