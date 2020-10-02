Правильная подготовка кожи к нанесению макияжа должна стать вашим ежедневным бьюти-ритуалом. Таким образом вы не только достигнете эффектного вида мейкапа на лице, но и должным образом очистите и увлажните кожу.

Подготовка кожи к макияжу зависит от вашего типа. Новый канал поделился различными методами, которые немного отличаются друг от друга, если у вас либо сухая, либо жирная, либо комбинированная кожа.

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Как подготовить кожу к нанесению макияжа

Очищение. Для проведения этого этапа всем типам кожи следует использовать мицеллярной воду. Полезные частицы – мицеллы, которые содержатся в средстве, вытягивают грязь из вашей кожи. Следует знать, что даже мицеллярная вода не обеспечит вам идеально чистых пор. Для этого существуют следующие шаги подготовки. Однако очищение является самым важным.

Тонизирование и увлажнение. После надлежащего очищения кожи нужно использовать тоник. Сухому и чувствительному типу кожи рекомендуется не делать этот шаг или применить средство для тонизирования, которое содержит успокаивающие компоненты. Обладательницам жирной или комбинированной кожи тоник поможет закрыть поры и балансировать активность жироотделение. Нанесение тоника способствует более эффективному впитыванию кожей питательных свойств средств. После тонизирования перейдите к увлажнению: массажными движениями распределяйте увлажняющий крем по лицу.

После надлежащего очищения кожи нужно использовать тоник. Сухому и чувствительному типу кожи рекомендуется не делать этот шаг или применить средство для тонизирования, которое содержит успокаивающие компоненты. Обладательницам жирной или комбинированной кожи тоник поможет закрыть поры и балансировать активность жироотделение. Нанесение тоника способствует более эффективному впитыванию кожей питательных свойств средств. После тонизирования перейдите к увлажнению: массажными движениями распределяйте увлажняющий крем по лицу. Защита. Чтобы уберечь кожу от преждевременного старения, стоит защищать ее от воздействия ультрафиолетовых лучей. Для этого перед макияжем наносите на лицо средство с SPF. Существуют кремы, которые одновременно сочетают в себе солнцезащитные и увлажняющие свойства. Вы также можете пользоваться ими.