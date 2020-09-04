Прежде чем пробовать новейшие косметологические средства и процедуры для борьбы со старением кожи и разнообразного вида недостатков на ней, стоит обратить внимание на проверенные и действенные методы. Одним из них является использование конопляного масла в бьюти-рутине.

Следует различать масло каннабидиол (CBD) от конопляного масла. Ведь оба используют в индустрии красоты, но они обладают разными свойствами. CBD добывают из стебля, цветов и листьев каннабиса (или конопли), а конопляное масло – из семян, пишет Harper's Bazaar.

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Как работает конопляное масло

Конопляное масло полезно благодаря богатому содержанию линолевой и олеиновой кислот, которые являются естественными мощными антиоксидантами. Натуральным путем они не вырабатываются в организме, но нужны для защиты клеток организма от повреждения свободными радикалами, а также могут предотвращать развитие окислительных процессов. В частности, кислотам свойственно защищать кожу от ультрафиолетовых лучей, если вы применяете продукты с их содержанием вместе с SPF-средствами. Таким образом они замедляют появление внешних признаков старения на коже, морщин и дряблости на кожном покрове.

Омега-6 жирные кислоты (линолевая) также способны увлажнять кожу и создавать на ней защитный слой, который удерживает влагу. Для кожи необходимо оставаться увлажненной, ведь, когда ей не хватает воды, то она начинает быстрее стареть. Увлажненная кожа долго будет молодой и сияющей.

Кожное сало закупоривает поры, а затем начинает появляться акне. Конопляное масло нормализует работу сальных желез. Продукт можно использовать как для жирной, так и для сухой кожи. Жирные кислоты омега-3 и омега-6, которые есть в конопляном масле, имеют следующие свойства: противовоспалительные, успокаивающие, способны выравнивать тон кожи и устранять другие недостатки.



Как конопляное масло предотвращает старение кожи/ Фото Unsplash

Как использовать конопляное масло

Популярным вариантом является применение косметических средств (сывороток и кремов) в сочетании с конопляным маслом в чистом виде. Также можно пользоваться продуктами по уходу, которые уже включают в свой состав вышеупомянутый ингредиент.

Важно знать, что растительные масла иногда вызывают аллергическую реакцию. Поэтому перед нанесением средства на все лицо сделайте тест на участке кожи на сгибе локтя. Если не возникнет дискомфорта через определенное время, то смело применяйте конопляное масло в своем уходе за кожей.