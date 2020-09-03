Предпринимательница Мария Лопес Бланко прожила в Мексике длительный период. Она называет себя "наркоманкой красоты". Поэтому старалась узнать как можно больше тайн ухода за кожей у мексиканок. Живая энергия страны и сияющая кожа женщин из Мексики даже вдохновили Марию создать бьюти-бренд.

Большинство мексиканок заинтересованы в натуральном уходе за кожей. Мария Лопес Бланко в Мексике узнала о чудодейственных свойствах календулы для кожи и других советах для правильного проведения уходовой рутины. О них женщина рассказала для Byrdie.

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Как мексиканки ухаживают за кожей

Календула. Ее используют в составе почти всех продуктов по уходу за кожей в Мексике. Основательница бьюти-бренда Virmanik отмечает, что календула обладает успокаивающими свойствами, поэтому подходит для всех типов кожи: "Растение имеет очень долгую историю в Мексике. Оно также доступно. Мы используем его для всего: от растяжек до успокоения зуда". Большинство мексиканок ищут именно этот ингредиент, когда на коже появляется пигментное пятно или маленький прыщ. В календуле содержатся антиоксиданты, поэтому она является идеальным стимулятором регенерации клеток, а также оказывает антисептическое и противовоспалительное действие.

Копал . Еще один традиционный целебный ингредиент в Мексике для ухода за кожей. Местные жители на протяжении десятилетий используют древесную смолу для лечения ожогов, порезов, высыпаний и других раздражений на коже. В частности, ее поджигают как церемониальное благовоние, аромат которых может очистить разум и тело. Продукты с содержанием копала рекомендуют сочетать с другими растениями, чтобы уход за кожей имел лучший эффект.

. Еще один традиционный целебный ингредиент в Мексике для ухода за кожей. Местные жители на протяжении десятилетий используют древесную смолу для лечения ожогов, порезов, высыпаний и других раздражений на коже. В частности, ее поджигают как церемониальное благовоние, аромат которых может очистить разум и тело. Продукты с содержанием копала рекомендуют сочетать с другими растениями, чтобы уход за кожей имел лучший эффект. Алоэ вера. Гель используют отдельно или в тандеме с календулой. Алоэ мексиканцы считают удачным выбором для борьбы с уставшим видом лица, помощи сгоревшей на солнце, раздраженной или чувствительной коже. Также ингредиент содержит в своем составе много воды и увлажняющих компонентов. Его используют даже для ухода за кожей всего тела и за волосами.

Гель используют отдельно или в тандеме с календулой. Алоэ мексиканцы считают удачным выбором для борьбы с уставшим видом лица, помощи сгоревшей на солнце, раздраженной или чувствительной коже. Также ингредиент содержит в своем составе много воды и увлажняющих компонентов. Его используют даже для ухода за кожей всего тела и за волосами. Авокадо. В Мексике его называют суперпродуктом, который содержит витамины A, C, E, K, омега-3 и жирные кислоты. Благодаря смягчающим свойствам масла авокадо ингредиент стал популярным среди мексиканок. Также они применяют его, когда коже требуется защита и питание.

Tepezcohuite. Это кора дерева в Южной Мексике. Она является антимикробным ингредиентом, который применяют для оздоровления кожи. Древесная кора обладает регенеративными свойствами: одновременно восстанавливает кожу и стимулирует выработку коллагена. Она также полезна для ухода за волосами и кожей головы.

Мария Лопес Бланко отметила, что мексиканки не обращают особого внимания на мелкие рубцы и морщины на лице. Также они избегают и ухода за кожей с использованием химических веществ и жестких ингредиентов.