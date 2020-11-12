Гонконгский поставщик упаковок и решений для розничной торговли Meiyume попытался решить вопрос загрязнения экологии пластиком, выпустив новую линейку алюминиевых упаковок для косметики. Представители продукции убеждены, что такое расширение возможностей в индустрии красоты сможет помочь будущему планеты.

Чтобы у косметических брендов была альтернатива, Meiyume создали линейку алюминиевых упаковок, которые предназначены для многоразового наполнения косметическими продуктами и легко перерабатываются, сообщает Premium Beauty News.

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Альтернатива пластику в индустрии красоты

Использование пластиковых упаковок очень распространено на рынке красоты. Однако, учитывая весь вред, который пластик наносит экологии, так как разлагается веками и его нельзя переработать, косметические бренды заинтересованы в замене материала, из которого изготавливают эти упаковки. Например, Procter & Gamble готовится выпустить алюминиевые бутылки, которые можно многократно использовать, на европейских рынках в 2021 году для своих брендов Head & Shoulders, Herbal Essences, Pantene и Aussie. Цель кампании – уменьшить общее потребление пластика.

Meiyume уже представили линейку бутылок и баночек Infinite Aluminium для хранения косметических продуктов. Таким образом потребители смогут приобрести не только экодружественные упаковки, но и красивые, изготовленные из алюминия.

Алюминий является одним из материалов, которые наиболее благоприятны для переработки, на сегодняшнем рынке. Алюминий можно перерабатывать бесконечно, а также он является долговечным. Материал на 100% после вторичной переработки сохраняет свои свойства. Благодаря своей долговечности алюминиевые контейнеры также являются идеальным решением для многоразового использования,

– рассказывают представители компании Meiyume.

В линейку Infinite Aluminium вошли косметические флаконы, бутылочки и специальные баночки. Емкость флаконов колеблется от 100 до 250 миллилитров, а другие контейнеры могут вместить от 60 до 80 миллилитров любых косметических рецептур – крема, лосьона, геля или других.

Недостатком долговечных емкостей для косметических продуктов является то, что не удается идеально выровнять кривизну их поверхности или экспериментировать с формами. Так как алюминий – это материал, с которым трудно работать.