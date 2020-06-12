Медитация – это полезная привычка, которую нужно вырабатывать в течение длительного времени. Она помогает людям услышать собственный ум, стать более миролюбивыми, меньше подвергаться стрессу и чувствовать себя увереннее. Ведь наша внешняя красота является отражением внутреннего состояния. Когда вы будете в гармонии с собой, то и собственное отражение в зеркале начнете любить больше.

Многим процесс медитации может казаться элементарным, но после первой попытки вы поймете, что не все так легко, как кажется на первый взгляд. Поэтому следует начинать с маленьких шагов и не опускать руки, когда что-то не получаться. Чтобы начать правильно медитировать, прислушайтесь к советам Zen Habits. Стоит узнать: Что такое йога: как влияет на красоту и гибкость тела Практические советы, как медитировать начинающим Начните с малого. Посидите сначала по 2 минуты в день. Продолжайте медитировать с такой продолжительностью неделю. Если все пойдет хорошо, то увеличивайте время медитации еще на 2 минуты. Но без фанатизма, чтобы в конце второго месяца вы уже смогли медитировать в течение 10 минут.

Посидите сначала по 2 минуты в день. Продолжайте медитировать с такой продолжительностью неделю. Если все пойдет хорошо, то увеличивайте время медитации еще на 2 минуты. Но без фанатизма, чтобы в конце второго месяца вы уже смогли медитировать в течение 10 минут. Сделайте это утренней рутиной. Лучше медитировать утром, чтобы положительно настроить себя на весь день. Поставьте в телефоне напоминание с пометкой "время медитировать". Таким образом будет легче выработать привычку.

Лучше медитировать утром, чтобы положительно настроить себя на весь день. Поставьте в телефоне напоминание с пометкой "время медитировать". Таким образом будет легче выработать привычку. Меньше думайте, больше делайте. Не зацикливайтесь на том, где и как сесть. Это не имеет такого большого значения. Попробуйте начать с сидения на стуле или на своем диване в удобной позе. Также можете расположиться на кровати или на полу, скрестив ноги. Главное, чтобы в этом месте было тихо и комфортно.

Не зацикливайтесь на том, где и как сесть. Это не имеет такого большого значения. Попробуйте начать с сидения на стуле или на своем диване в удобной позе. Также можете расположиться на кровати или на полу, скрестив ноги. Главное, чтобы в этом месте было тихо и комфортно. Отслеживайте свое состояние. Важно, чтобы вы прислушивались к тому, как чувствует себя ваше тело, как реагирует ваш ум, какие возникают эмоции во время медитации. Если существуют определенные факторы, которые вас беспокоят, то стоит от них избавиться.

Групповая медитация / Фото Unsplash Самое важное – дыхание. Когда вы удобно устроились, то сконцентрируйте внимание на своем дыхании. Вы должны отслеживать свое дыхание от носа до легких. Попробуйте посчитать: "один", когда вдыхаете, "два", когда выдыхаете. И так до 10, а затем снова вернитесь к единице.

Когда вы удобно устроились, то сконцентрируйте внимание на своем дыхании. Вы должны отслеживать свое дыхание от носа до легких. Попробуйте посчитать: "один", когда вдыхаете, "два", когда выдыхаете. И так до 10, а затем снова вернитесь к единице. Вернитесь, когда заблудитесь. В том, что в вашей голове будут появляться различные мнения во время медитации, нет ничего удивительного. Так бывает у начинающих. В этот момент главное не разочароваться. Вместо этого просто улыбнитесь, условно вернитесь к своему сознанию и снова сфокусируйтесь на дыхании. Полностью избавиться от мыслей – невозможно. И это тоже нормально, потому что наш мозг является своеобразной фабрикой мышления.

В том, что в вашей голове будут появляться различные мнения во время медитации, нет ничего удивительного. Так бывает у начинающих. В этот момент главное не разочароваться. Вместо этого просто улыбнитесь, условно вернитесь к своему сознанию и снова сфокусируйтесь на дыхании. Полностью избавиться от мыслей – невозможно. И это тоже нормально, потому что наш мозг является своеобразной фабрикой мышления. Оставьте нервы в стороне. Даже если ваш ум будет вести себя непослушно, а поток мыслей не будет прекращаться, то пусть вас это не раздражает. Доброжелательно относитесь к своим мыслям и эмоциям. Воспринимайте их, как частичку себя.

Даже если ваш ум будет вести себя непослушно, а поток мыслей не будет прекращаться, то пусть вас это не раздражает. Доброжелательно относитесь к своим мыслям и эмоциям. Воспринимайте их, как частичку себя. Не переживайте о технике исполнения. Иногда вам будет казаться, что вы все делаете неправильно. Однако не следует из-за этого волноваться. Нет идеального алгоритма для медитирования. Просто наслаждайтесь тем, что делаете.

Как правильно медитировать / Фото Unsplash Сканируйте свое тело. После того, как вы овладеете техникой правильного дыхания, то попробуйте похожим методом акцентировать внимание на одной из частей своего тела. Начните со стоп ног, медленно двигайтесь до колен, живота, груди и головы. В этот момент старайтесь почувствовать, как себя чувствует каждый участок вашего тела.

После того, как вы овладеете техникой правильного дыхания, то попробуйте похожим методом акцентировать внимание на одной из частей своего тела. Начните со стоп ног, медленно двигайтесь до колен, живота, груди и головы. В этот момент старайтесь почувствовать, как себя чувствует каждый участок вашего тела. Что делать с глазами? Для начала можете закрыть их. Это поможет лучше абстрагироваться от внешней среды. Но, если вам удобнее видеть, что делается вокруг, то оставляйте глаза открытыми.

Для начала можете закрыть их. Это поможет лучше абстрагироваться от внешней среды. Но, если вам удобнее видеть, что делается вокруг, то оставляйте глаза открытыми. Знакомьтесь с собой. Суть данной практики состоит в том, чтобы раскрывать свое подсознание с неизвестных сторон. С помощью медитации старайтесь воспринимать себя такой или таким, как вы есть. Подружитесь с собой и дарите себе любовь.