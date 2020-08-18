С каждым новым сезоном приходят новые тенденции в индустрии красоты, а некоторые возвращаются из прошлого усовершенствованными. Осенью 2020 в моде будут элегантность в прическе, натуральность в макияже и самовыражение с помощью ярких цветов.

Чтобы удачно подчеркнуть вашу красоту, макияж и прическа должны быть трендовыми. Vogue назвал 3 модные бьюти-тенденции, которые вам понадобятся уже осенью.

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Бьюти-тренды осени 2020

Глубокий боковой пробор

Hair-эксперты рассказали, что в моде остаются волосы, которые аккуратно причесали и собрали в хвост или пучок. Чтобы придать прическе элегантности стоит делать четкий боковой пробор.

Матовая кожа

Тренд вернулся из 90-х и 2000-х. Вам снова придется хайлайтер заменить на пудру. В этом сезоне эффект матовости на коже будет в тренде. Чтобы его достичь, стоит не только пользоваться тональными основами, но и тщательно ухаживать за кожей.

Взрыв цветов

В осенние будни можно будет добавить красок с помощью ярких акцентов как в макияже, так и в волосах. Делайте неоновые стрелки, красьте губы насыщенным цветом помады или украшайте волосы прядями необычного оттенка.