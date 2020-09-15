Coty – это материнская компания косметического бренда Kylie Cosmetics, основательницей которого является американская миллиардерша Кайли Дженнер. Акционеры обвиняют Coty в обмане и участии в мошеннической схеме, поэтому подали на нее в суд. Однако у Кайли другое мнение.

Акционеры компании Coty составили коллективный иск в федеральный суд Нью-Йорка. InStyle рассказал подробнее, почему обвиняют компанию.

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Бьюти-бренд Kylie Cosmetics в сложной ситуации. По закону о моде Coty принадлежит 51% акций Kylie Cosmetics. Теперь акционеры обвиняют материнскую компанию в "завышении" стоимости косметического бренда и обмане акционеров.

4 сентября акционер Кристал Гаррет-Эванс подал в федеральный суд Нью-Йорка коллективный иск, в котором указано, что Coty принимала участие в "мошеннической схеме и процессе ведения бизнеса, который осуществлял обман покупателей акций Coty путем распространения существенно ложных и/или вводящих в заблуждение заявлений и/или сокрытие существенных неблагоприятных фактов о бизнесе, деятельности и перспективах Coty".

В частности, в иске утверждается, что Coty неправильно оценила стоимость брендов P&G Specialty Beauty Business и Kylie Cosmetics и заставляет людей "переплачивать" за приобретение акций.

В исковом заявлении также цитируется статья Forbes с майского выпуска издания 2020 года, в которой указано, что Кайли Дженнер "завышала размер и успех своего бизнеса. Годами". После этой публикации, по словам истца, цены на акции Coty упали на 0,56 долларов США, то есть более чем на 13%.

На обвинения в свою сторону Кайли Дженнер дала ответ в своем официальном аккаунте в соцсети Twitter. Она написала, что считала сайт, имея в виду Forbes, авторитетным, но все, что видит на данный момент – это ряд неточных утверждений и недоказанных предположений.

Я никогда не просила ни одного звания и не пыталась соврать,

– написала Кайли.

what am i even waking up to. i thought this was a reputable site.. all i see are a number of inaccurate statements and unproven assumptions lol. i’ve never asked for any title or tried to lie my way there EVER. period — Kylie Jenner (@KylieJenner) May 29, 2020

Напомним, что в мае этого года Forbes провели расследование и опубликовали материал, в котором утверждалось, что Кайли Дженнер больше не миллиардер. Хотя около года назад журнал дал звезде звание "самой молодой миллиардерши всех времен".

"Более реалистичный учет ее личного состояния составляет чуть менее 900 миллионов долларов", – сообщило издание, утверждая, что цифрами, которые представила команда Дженнер, манипулировали годами, а ее бухгалтер составлял ложные налоговые декларации.