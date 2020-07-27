Незадолго после ослабления условий карантина, когда салоны красоты активно начали свою работу, двое американских парикмахеров заболели коронавирусом и в течение двух недель продолжали работать, пока ждали результатов теста. Они контактировали со 139 клиентами, но ни одного из них не заразили.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний опубликовали исследование, основанное на конкретном случае в парикмахерской в ​​Спрингфилде, штат Миссури несколько месяцев назад. Двое парикмахеров уже были больны коронавирусом, но не знали этого и продолжали контактировать с клиентами. Благодаря защитным маскам им удалось не заразить ни одного человека.

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12 мая первый парикмахер из США обнаружил у себя симптомы, характерные для коронавируса. До 20 мая он работал с людьми. Хотя тест с положительным результатом стилист получил 18 мая, но решил проигнорировать советы врача относительно самоизоляции.

Второй парикмахер заметил ухудшение состояния здоровья 15 мая, но работал в салоне также до 20, когда получил подтверждение опасного диагноза. Сразу после этого парикмахерскую закрыли на 3 дня, чтобы провести дезинфекционные мероприятия.

В течение этого времени представители службы здравоохранения в округе узнавали контакты лиц, контактировавших с парикмахерами в салоне. Их было 139. Другой персонал отправили на двухнедельную самоизоляцию.

Важно: всегда во время работы парикмахеры носили маски индивидуальной защиты. Их маски были двухслойными из хлопкового материала. Второй стилист иногда заменял ее хирургической. Оба работника контактировали между собой без защиты, когда не принимали клиентов.



Польза защитной маски в салоне красоты / Фото Pexels

В чем суть исследования

139 клиентов, которые контактировали с больными парикмахерами, в течение 5 дней ожидали появления симптомов, характерных для COVID-19. 67 из них пожаловались на плохое самочувствие и им сделали тесты, все из которых оказались отрицательными. Другие клиенты о наличии симптомов не заявили. В течение 2 недель специалисты присылали им текстовые сообщения с запросом о состоянии здоровья.

Таким образом через 2 недели из 139 клиентов не было ни одного больного. Возраст этих людей колебался от 21 до 93. То есть средним был 52. Большинство из них носили тканевые или хирургические маски постоянно, а 5% пользовались респираторами N95.

Ученые считают, что хотя крупные капли слюны, которые выделяются у людей вследствие кашля или чихания являются основными виновниками распространения COVID-19. Более мелкие капли, выделяемые при обычной речи, также являются потенциально опасными. Это особенно важно, поскольку люди могут бессознательно распространять вирус за 2-3 дня до того, как у них появятся симптомы, или носитель в редких случаях может совсем не иметь симптомов. Поэтому специалисты рекомендуют пользоваться защитными масками, чтобы уберечь себя и окружающих.