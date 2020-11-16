Мелкие высыпания на лице, вызванные гормональными изменениями, плохим обменом веществ, некачественной косметикой или погодными условиями, можно убрать с помощью эффективной домашней маски. Преимущество косметических средств, приготовленных своими руками, в натуральном составе. Ведь ингредиенты вы выбираете самостоятельно

Если высыпания на вашем лице имеют хронический характер, то вам стоит обратиться к дерматологу и сочетать профессиональные процедуры с домашним уходом. Harper's Bazaar поделился 3 рецептами масок для проблемной кожи.

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Домашние маски против высыпания

Маска из зеленой глины

Такой рецепт подойдет для проблемной кожи и поможет очистить ее, убрать остатки кожного сала, грязи и токсинов. Зеленую глину считают природным антисептиком. Ингредиент способствует тонизированию, питанию кожи, нормальному обмену веществ. Чтобы приготовить полезную смесь, вам понадобится сухая глина и вода. Смешивайте компоненты, пока они не будут иметь консистенцию сметаны. Нанесите маску на 20 минут, а затем умойте лицо прохладной водой.

Маска из огурцов

Средство является действенным в борьбе против черных пятнышек. В частности, он прекрасно тонизирует кожный покров. Маску приготовить довольно просто: натрите четверть огурца на мелкой терке, добавьте несколько капель миндального масла и перемешайте ингредиенты. Полученную смесь нанесите на лицо и оставьте на 20 минут. После смойте остатки прохладной водой. Если процедить сочетание тертого огурца и масла, то вы получите лосьон, которым можно пользоваться утром и вечером вместо тоника.

Овсяная маска-скраб

Эффективный рецепт маски для очищения пор. Вам нужно смешать овсянку и горячую воду. Перемешивайте ингредиенты, пока не получите консистенцию подобную каше. Для приготовления маски рекомендовано использовать овсяные хлопья мелкого помола. Ведь крупные и жесткие частицы могут негативно повлиять на состояние кожи: спровоцировать микроповреждения и нарушить целостность защитного барьера. Если на вашем лице раны или активное воспаление, то скраб лучше не использовать, чтобы не вызвать инфекцию.