Натуральный уход за кожей и волосами в домашних условиях является эффективным. С использованием природных ингредиентов можно проводить разнообразные процедуры. Ведь красивая внешность требует регулярного ухода.

Преимущество самостоятельного приготовления масок для лица также в том, что вы знаете о свойствах всех ингредиентов, которые туда добавляете. То есть натуральный состав также важен. 5 рецептов масок для лица, которыми поделился Harper's Bazaar, предназначены для омоложение лица медом, увлажнения и смягчения кожи яйцом, ускорения регенерации благодаря алоэ, а другие витамины будут способствовать заживлению и питанию.

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Яичная маска

Вам понадобится 1 желток, который необходимо смешать с 1 столовой ложкой кефира. Если последнего компонента не нашлось в вашем холодильнике, то замените его обычной сметаной или оливковым маслом. Нанесите маску на 15-20 минут, а затем смойте теплой водой.

Медовая маска

В емкость добавьте 1 столовую ложку натурального меда и 1 столовую ложку свежего сока алоэ. Хорошо размешайте их и распределите по лицу. Через 10 минут смойте остатки с помощью теплой воды.



Уход за кожей лица в домашних условиях / Фото Unsplash

Маска из зеленого чая

Вам нужно взять марлевую повязку и смочить ее в настоянном крепком зеленом чае. Для удобства сделайте в повязке отверстия для глаз и губ. На эти участки не следует наносить маску. Оставьте влажную марлевую повязку на лице на 15-20 минут.

Маска с грейпфрутом

Для приготовления этой маски необходимо смешать 2 столовые ложки мякоти грейпфрута, 1 столовую ложку кефира, 1 столовую ложку овсяных отрубей. Перемешивайте, пока не образуется однородная масса, похожая на густую сметану. Затем нанесите смесь на лицо и смойте через 20 минут. После этого рекомендовано нанести крем, которым вы привыкли пользоваться.

Маски для лица своими руками / Фото Pexels

Маска из сметаны

Эта маска состоит из 1 белка и 1 столовой ложки сметаны. Смешайте ингредиенты и нанесите на кожу на 20 минут. Смойте теплой водой.

Перед нанесением любой из масок проведите тест на возможную аллергическую реакцию. Нанесите смесь на запястье и подождите 15 минут. Если не появилось раздражение, то можете смело использовать ее для лица.