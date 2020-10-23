Выпадение волос осенью является распространенной проблемой среди женщин. Поэтому стоит его укрепить с помощью дополнительного ухода. Для этого можно приготовить укрепляющую маску с коньяком в домашних условиях.

Перепады температур и ветер негативно влияют на состояние волос. Но можно укрепить вашу шевелюру с помощью маски с коньяком против выпадения волос. Новый канал поделился рецептом.

К теме: Здоровье волос превыше всего: причины его повреждения и способы восстановления

Как укрепить волосы

Маска с коньяком против выпадения волос

Что вам понадобится?

1 столовая ложка коньяка;

1 столовая ложка масла (подойдет любая);

1 желток.

Возьмите глубокую емкость и смешайте в ней все ингредиенты, пока не образуется однородная масса. Воспользуйтесь специальной щеточкой или пальцами, чтобы равномерно распределить полученную смесь по волосам от корней возле кожи головы к концам. Нанося маску, массируйте голову для стимулирования кровообращения.

Теперь оберните волосы полиэтиленовой пленкой или наденьте специальную шапочку для душа. А также накройте голову мягким полотенцем или шарфом. Таким образом тепло поможет создать более эффективный результат от маски.



Укрепление волос в домашних условиях / Фото Unsplash

Остатки продуктов с волос смойте через 30 минут. Используйте во время мытья теплую воду и шампунь. Повторите процедуру дважды, а затем нанесите кондиционер или бальзам.

Маску следует делать 2-3 раза в месяц. Результат будет заметным совсем скоро. Количество выпадающих волос постепенно будет уменьшаться.