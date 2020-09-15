41-летняя телеведущая и общественный деятель Маша Ефросинина всегда поражает своих поклонников идеальным состоянием кожи и безупречными макияжем и прической. Звезда решила поделиться тайной, как ей удается сохранять молодость лица и продемонстрировала технику омолаживающего массажа на видео.

Когда Маша Ефросинина отдыхала в отеле во Львовской области Edem Resort Medical & Spa, то решила поделиться с подписчиками на своей инстаграм-странице ежедневным утренним бьюти-ритуалом, который помогает ей сохранять молодость кожи.

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Телеведущая показала поклонникам свое лицо совсем без макияжа. Перед омолаживающим массажем, главным инструментом для проведения которого являются ваши пальцы, Маша нанесла на лицо двойной гель, который служит эффективной карбокситерапией в домашних условиях.

Что такое карбокситерапия Это косметическая процедура, которая предусматривает введение под кожу углекислого газа. С его помощью усиливается кровообращение. Также процедура предусматривает насыщение кожи питательными веществами, помогает восстановить водный баланс кожи и активизировать синтез коллагена.

Затем Маша Ефросинина начала массировать поэтапно отдельные участки лица специальными движениями. Фалангами пальцев она проводила от крыльев носа к вискам и от кончиков рта к скулам. Затем круговыми движениями массировала кожу вокруг глаз, а затем перешла к подбородку и области шеи. Подробнее технику омолаживающего массажа от Маши Ефросининой, который стимулирует циркуляцию крови, можно увидеть на видео.

После массажа лица телеведущая нанесла очищающий мусс, который сужает поры и улучшает состояние проблемной кожи. Закончив уходовую процедуру, Маша Ефросинина сменила халат и полотенце на лиловое платье в белый горошек и летнюю шляпку молочного цвета. Также звезда создала идеальный тон кожи, аккуратные маленькие стрелки на веках и накрасила губы розовой матовой помадой.