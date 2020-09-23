Манящий макияж: как создать эффект влажности на веках
С недавних пор эксперименты с макияжем глаз стали очень популярными. В мире красоты появляется все больше новых трендов, которые помогают разнообразить майк-ап. Одним из них являются "влажные" веки.
Визажисты называют макияж с эффектом влажности на веках соблазнительным. Поэтому им можно дополнить обычные выразительные стрелки или smoky eyes, пишет Cosmopolitan.
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Как сделать веки влажными
- Основа макияжа – идеальная кожа с ровным тоном. Чтобы достичь такого результата, наносите косметику на увлажненную кожу, которую предварительно хорошо "подпитали" специальными средствами. Также следует выбирать тональный крем на масляной основе, и распределять его по лицу тонким равномерным слоем. Для стойкости макияжа закрепите тон пудрой.
- Сначала детали, потом макияж глаз. Чтобы взгляд был выразительнее и гармонично сочетался с другими составляющими образа, нужно обратить внимание на детали. Первым делом добавьте лицу свежий вид с помощью румян теплого оттенка. В частности, можно воспользоваться продуктом 2 в 1: румянами с мерцающими частицами, которые одновременно могут служить и хайлайтером. Затем поработайте с бровями. Их стоит сделать визуально гуще, используя специальные тени и прорисовывая контур бровей карандашом. На губы нанесите прозрачный увлажняющий блеск.
- Главный влажный эффект на веках. Вам понадобятся светящиеся тени для век с мерцающими частицами. Выберите более темный оттенок и покройте им подвижные верхние и нижние веки. Светлые тени нанесите на участок от складки века до бровей. Чтобы эффект был заметнее, перед созданием макияжа глаз смешайте тени с водой в небольшом количестве, и применяйте технику влажного нанесения теней. Затем проведите по линии роста ресниц мягким черным карандашом. А завершайте манящий мейк-ап тушью для ресниц и использованием блеска для век.
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